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Assange'tan Cannes'ta 'İsrail'i durdurun' çağrısı

Assange'tan Cannes'ta 'İsrail'i durdurun' çağrısı

18:2320/05/2025, Salı
AA
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İnternet aktivisti Julian Assange, 78. Cannes Film Festivali'ne İsrail'in Gazze'de öldürdüğü binlerce çocuğun isminin yazılı olduğu tişörtle yer aldı.
İnternet aktivisti Julian Assange, 78. Cannes Film Festivali'ne İsrail'in Gazze'de öldürdüğü binlerce çocuğun isminin yazılı olduğu tişörtle yer aldı.

Fransa'da düzenlenen 78. Cannes Film Festivali'ne Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange, Cannes'a Gazze'de öldürülen binlerce çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katıldı.

Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange, 78. Cannes Film Festivali'ne, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 4 bin 986 çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katıldı.

Assange'a Destek Komitesinin X hesabından yapılan açıklamada, Assange'ın kendisiyle ilgili hazırlanan "The Six Billion Dollar Man" (6 Milyar Dolarlık Adam) başlıklı belgeselin gösterimi için Fransa'daki Cannes Film Festivali'ne katıldığı belirtildi.

Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange
Assange'ın festivale, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü 5 yaşından küçük 4 bin 986 çocuğun adının yer aldığı bir tişörtü giyerek katıldığı ifade edilen açıklamada, tişörtün arkasında ise
"İsrail'i durdurun"
yazdığı aktarıldı.
Julian Assange'nin giydiği tişörtte İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 4 bin 986 çocuğun ismi yazıldı.

Fransa'nın güneyinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, 24 Mayıs'a kadar sürecek.



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