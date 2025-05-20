Assange'tan Cannes'ta 'İsrail'i durdurun' çağrısı

Fransa'da düzenlenen 78. Cannes Film Festivali'ne Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange, Cannes'a Gazze'de öldürülen binlerce çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katıldı.
Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange, 78. Cannes Film Festivali'ne, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 4 bin 986 çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katıldı.
Assange'a Destek Komitesinin X hesabından yapılan açıklamada, Assange'ın kendisiyle ilgili hazırlanan "The Six Billion Dollar Man" (6 Milyar Dolarlık Adam) başlıklı belgeselin gösterimi için Fransa'daki Cannes Film Festivali'ne katıldığı belirtildi.
Fransa'nın güneyinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, 24 Mayıs'a kadar sürecek.