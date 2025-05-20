Assange'tan Cannes'ta 'İsrail'i durdurun' çağrısı

Assange'ın festivale, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü 5 yaşından küçük 4 bin 986 çocuğun adının yer aldığı bir tişörtü giyerek katıldığı ifade edilen açıklamada, tişörtün arkasında ise

"İsrail'i durdurun"