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Dünya

Ateşkes ve esir takasında yeni tur: Şartlarını sunan Hamas karar noktasında! İsrail müzakere heyetine Kahire daveti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Mısır’da geçtiğimiz haftalarda yapılan esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinden bir sonuç çıkmazken, başkent Kahire’de bugün müzakerelerin tekrar başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde de Hamas silah bırakma şartlarını dünyaya duyurmuştu. Son olarak Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesi ve ateşkese ilişkin anlaşma sağlamak amacıyla devam eden müzakereler çerçevesinde bugün bir İsrail heyetini Kahire'ye davet ettiği öne sürüldü. Davet edilen İsrail heyetin Hamas'ın taleplerine cevap vereceği ön görülüyor.

14:29 - 29/04/2024 Pazartesi
AA
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

Katar merkezli "Al-Araby Al-Jadeed"in haberine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Mısır'ın başkenti Kahire'de esir takası görüşmeleri devam ediyor.


Bu kapsamda Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi için yapılması beklenen görüşmelere İsrail müzakere heyetini davet ettiği bildirildi. Görüşmelere Hamas yetkililerinin katılmasının da beklendiği aktarıldı.


Mısırlı kaynaklara dayandırılan haberde, davetin süreci hızlandırmayı ve Kahire'yi ziyaret edecek Hamas heyetinin önerilerinin değerlendirilmesini amaçladığı kaydedildi.


'Hamas'ın taleplerine cevap verecekler'

Mısırlı bir kaynak,
"Davet edilen İsrail heyetinin, karar almadan veya resmi pozisyon sunmadan, Hamas'ın taleplerine yanıt vermekle yetkilendirilmesi bekleniyor"
dedi.

  • Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve esir takası görüşmeleri için 26 Nisan'da Tel Aviv'e gitmişti.
  • Kamil'in, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile görüşeceği dile getirilmişti.
  • İsrail müzakere heyeti, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamayı amaçlayan bir öneriyi Güvenlik Kabinesi'ne sunmuştu.
  • Söz konusu teklifte "İsrail'in, kadınlar, yaşlılar ve ciddi sağlık sorunları olan hastaların bulunduğu 33 esirin serbest bırakılmasını talep edeceği" öne sürülmüştü.

Hamas şartlarını duyurmuştu

Öte yandan; geçtiğimiz günlerde AP'ye konuşan Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halid Hayya silah bırakma şartlarını açıklamıştı.

Hayya verdiği röportajda Filistin devletini ve uluslararası kararlarla uyumlu bir şekilde Filistinli mültecilerin geri dönüşünü kabul ederlerse, Hamas'ın silahlı kanadının (Kassam Tugayları) lağvedileceğini belirtti.

Devam eden müzakerelerde Hamas heyetine başkanlık eden Siyasi Büro üyesi Hayya, Filistinli rakipleri El Fetih'le birleşerek Gazze ve Batı Şeria'da ulusal hükümeti kurmak istediklerinin altını çizdi.


Hayya, İsrail'in 1967 öncesi sınırları boyunca, Batı Şeria ve Gazze'de tam egemen bir Filistin devletini ve uluslararası kararlarla uyumlu bir şekilde Filistinli mültecilerin geri dönüşünü kabul etmeleri durumunda Hamas'ın silahlı kanadının (Kassam Tugayları) lağvedileceğini belirtti.


Hayya, "İşgalcilere karşı savaşmış kişiler bağımsızlıklarını, haklarını kazanıp kendi devletlerine sahip olduğunda şimdiye kadar yaşanmış deneyimlere bakın. Bu güçler ne yaptı? Siyasi partilere dönüştüler ve muharip güçleri milli ordular haline geldi." ifadelerini kullandı.




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