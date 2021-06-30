Avrupa basınının Kanal İstanbul hazımsızlığı manşetlerden inmiyor: France 24 algı operasyonuna başladı

Dış basının Kanal İstanbul hazımsızlığı devam ediyor. Avrupa medyası hemen hemen her gün Kanal istanbul projesini karalayan haberlere imza atıyor.

Deutsche Welle ve Guardian'ın ardından France 24 medya kanalı da algı operasyonuna başladı.

FRANSIZ MEDYASI DA KATILDI

Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW) geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul projesi hakkında 'özel' bir dosya oluşturmuş ve proje için "Türkiye'nin kabusu olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere merkezli Guardian da projeye ilişkin "Muhalif sesler yükseliyor" şeklinde bir haberle algı oluşturmaya çalışmıştı.

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France 24 ise "Türkiye'nin 'çılgın' ve tartışmalı Kanal İstanbul projesi" başlıklı haberinde, 200'ün üzerindeki bilim insanının çalışmasını göz ardı ederek, "Çevre uzmanları şüphe duyuyor." ifadesi kullanıldı.

"Kanal, ormanlık bir alana kazılacak" denilen haberde, "Yeni kanalın Karadeniz ile Marmara Denizi arasındaki akıntıların ve karşı akıntıların doğal dengesini bozması muhtemel olduğundan, çevresel sonuçlar daha da istikrarsızlaştırıcı olabilir." iddiasında bulunuldu.

Bazı uzmanların yapay kanalın bir "sifon" gibi davranacağını tahmin ettiği, "Karadeniz'in kirli suyunun Akdeniz'e ulaşacağını düşündüğü" aktarıldı.