Avrupa'da sağlık sistemi çöktü: Türkiye'den yoğun bakım yatağı istiyorlar

Geçen yıl aralık ayında ilk kez Çin’de görülen ancak bugün gelinen noktada Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkede görülen koronavirüsün en büyük zararı verdiği yerlerden biri hiç şüphesiz sağlık sistemi oldu.

ÖNCELİKLİ HEDEF YATAK KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK

Virüse yakalananların ateş ve öksürük gibi şikayetlerinin ardından yaşadığı ciddi solunum sıkıntıları yoğun bakım ünitelerinde ciddi bir yığılmayı da beraberinde getirdi. Yoğun bakım kapasiteleri yetersiz olan ülkeler bir an önce yeni düzenlemeye giderek bu imkanlarını artırmak için adımlar atmaya başladı.

Bu kapsamda, yoğun bakım üniteleri için kritik rol oynayan ‘yoğun bakım hasta yatağı’ talebi de bir anda ciddi şekilde arttı.

ŞEHİR HASTANELERİNİN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye, yoğun bakım kapasitesi Avrupa’da en yüksek ülkelerden biri olmasının yanı sıra yoğun bakım hasta yatağı üretiminde de dünya genelinde ciddi bir konumda.

Göksel Aras.

Sivas’ta ürettikleri yoğun bakım yataklarını 80 ülkeye ihraç eden şirketin Genel Müdürü Göksel Aras, özellikle şehir hastanelerinin açılmasıyla birlikte ülkemizin mevcut yoğun bakım yatağı kapasitenin son derece iyi bir konuma yükseldiğini anlattı.

İTALYA'DAN CİDDİ TALEP VAR

Önce yoğun bakım servisleri kitlenen ve ardından tüm sağlık sistemi felç olan İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkenin bu süreçte Türkiye’ye yöneldiğini vurgulayan Aras, şöyle devam etti:

“Şu an üretim merkezlerimiz tam kapasiteyle çalışıyor. Bir talep patlaması olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gece vardiyasına da başladık. Önümüzdeki 3 ayın tüm üretimini şimdiden satmış durumdayız.

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Salgının görüldüğü ülkeler rotayı Türkiye’ye çevirdi. İtalya ve İsrail başta olmak üzere Azerbaycan’dan Ukrayna’ya Latin Amerika ülkelerinden pandeminin görüldüğü diğer yerlere kadar birbirinden farklı coğrafyalardan yatak talebi var.

ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE'NİN İHTİYACI

Biz Türkiye’nin en büyük yoğun bakım yatağı üreticiyiz ancak sadece bizim değil, bu sektörde faaliyet gösteren diğer yerli firmaların da kapasiteleri tamamen dolu. Tabi ki eğer salgın ülkemizde çok farklı bir noktaya gelirse önceliğimiz Türkiye için üretim olacak ve tüm gücümüzle buna yöneleceğiz. Ancak bugün itibarıyla bir iç talep yok. Çünkü ülkemiz bu konuda daha önce güçlü adımlar attı ve yoğun bakım kapasitesi bakımından ciddi bir seviyeye ulaştı.”

Göksel Aras, yatak için motor, teker gibi bazı parçaların Almanya ve Danimarka gibi ülkelerden geldiğine işaret ederek, “Dünya genelinde bir talep patlaması yaşandığı için motor ve tekerlekler için bizden 4-6 hafta gibi bir zaman istediler. Motor ve parça üretimi yapan ülkelerin takvimi de sıkıştı” dedi.

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