Bayraktar için yapılan şarkı herkesin dilinde: Şarkıyı 2 saatte yazdım

Rusya-Ukrayna savaşının en çok konuşulan konularından birisi de Türk malı Bayraktar İHA ve SİHA’ları oldu. Dünya basını konuyla ilgili onlarca haber yaparken, Ukraynalı müzisyen Taras Borovok TB2’ler için şarkı besteledi.

Şarkının bestecisi Borovok Yeni Şafak’a konuştu. Emekli bir subay olduğunu ve ardından program ve film yapımcılığına başladığını dile getiren Borovok, 24 Şubat’ta başlayan işgalle birlikte hayatının yeniden değiştiğini belirtti. İşgalle birlikte yeniden göreve döndüğünü ve Kara Kuvvetleri İletişim Merkezi’nde hizmete başladığını vurgulayan Borovok şu ifadeleri kullandı: “Komuta kademesi yaratıcılığımı ve teknik yeteneklerimi bildiği için benden bir talepte bulundu.

Bayraktar TB2

Ordumuza sahada çok yardımcı olduğu için Türk yapımı Bayraktar SİHA’larla ilgili bir video hazırlamamı istediler. Ben bunun bir şarkı olursa daha iyi olacağına kanaat getirdim ve kısa sürede bu şarkıyı yazdım. 1.5-2 saat içinde şarkıyı yazıp tamamladım. Ukraynalıların bu şarkıyı bu kadar çok seveceğini, popüler olacağını tahmin etmiyorduk. Şarkının diğer ülkelerde de popüler olacağını hiç tahmin etmiyorduk.

OYNAT 02:22 Ukrayna ordusundan Bayraktar TB2'ye özel şarkı: Bizde donanımları yok eden Bayraktar var Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 için hazırlanılan şarkıyı paylaştı. Videolu paylaşımda Bayraktar TB2'nin hedeflerini nokta atışı vurduğu anlar yer alırken, 'Ukraynalı çocuklar, Gürcüler, Suriyeliler, Çeçenler ve Kırım Tatarları için ceza Bayraktar. Ukrayna'ya işgalciler geldi. Askeri araçlar, üniformalar yepyeni, ama bizde donanımlarını yok eden var. BAYRAKTAR' sözlerine yer verildi.

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ŞARKI ÇOK POPÜLER OLDU

İki amacım vardı. Birincisi askerlerimizin savaştaki morallerini yükseltmek, ikincisi Bayraktar SİHA’ları düşmanı etkili bir şekilde yok eden bir silah olarak anmak. Fiili olarak savaşa iştirak etmiyorum. Halkı bilgilendirmeye ve askerlerimizin morallerini yüksek tutmaya çalışıyorum. Şarkı çok popüler oldu. Çok fazla kişiden teşekkür mesajı aldım. Şarkı tüm televizyon kanallarında sürekli yer aldı. Hatta ‘demirden bile sesi geliyordu’ gibi şakası bile oldu.”

BAYRAKTAR’A TEŞEKKÜR

Bestenin ardından Türkiye’den kimsenin kendisi ile iletişime geçmediğini söyleyen Brovok, “Bayraktar’ın üreticilerine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

TB2’ler için yazılan şarkıda geçen ifadelerden bazıları şöyle: