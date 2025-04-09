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Beyin kanaması geçirdi: Kafatası parçasını midesinde taşıdı

Beyin kanaması geçirdi: Kafatası parçasını midesinde taşıdı

11:599/04/2025, Çarşamba
DHA
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İngiltere'de beyin kanaması geçiren bir kişi, kafatası parçasını midesinde taşıdı.
İngiltere'de beyin kanaması geçiren bir kişi, kafatası parçasını midesinde taşıdı.

İngiltere'de yaşayan 16 yaşındaki Ellie Morris-Davies ‘nadir' görülen beyin kanaması sonrası kafatasının bir kısmını midesinde taşıdı.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde geçen yıl nadir görülen ‘kavernom' teşhisi konulan Ellie Morris-Davies, 13 haftada 9 beyin ameliyatı geçirdi.

Tedavi süreci sırasında doktorlar, enfeksiyon riskini azaltmak ve iyileşme sürecini kolaylaştırmak amacıyla kafatasının bir bölümünü geçici olarak karın boşluğuna yerleştirdi. Doktorlar bu tıbbi müdahalenin, genç kızın yaşamını kurtaran önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ellie, geçirdiği operasyonların ardından yürümeyi, konuşmayı ve yutmayı yeniden öğrendi.


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