Beyrut saldırısı sonrası Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım: Kırmızı kablolu telefon detayı dikkat çekti

Basın ofisinden paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, askeri danışmanı Roman Gofman ve bazı yetkililerle toplantı halinde olduğu görülüyor.
Öte yandan Savunma Bakanı Yoav Gallant, Beyrut'taki saldırı sonrası sosyal medya hesabından kısa bir mesaj paylaştı.
Netanyahu'dan bakanlarına konuşma yasağı
İsrail basını, Netanyahu'nun İsrailli bakanlara Beyrut'taki saldırıyla ilgili yorum yapmamalarını istediğini yazdı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, saldırının sorumluluğunu üstlenerek Hizbullah'ın komutanlarından birinin hedef alındığını aktarmıştı.