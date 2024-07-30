Beyrut saldırısı sonrası Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım: Kırmızı kablolu telefon detayı dikkat çekti

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu’nun ABD’nin Irak’a girmeden bir sene önce yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. O dönem, Binyamin Netanyahu ABD Meclisi’nde, “Eğer Saddam'ı devirirseniz, size garanti ederim ki bölgede muazzam olumlu yankıları olacaktır. Saddam'ın çöküşü İran gibi ülkelerde büyük bir patlamaya, bitişe yol açacaktır” dedi. Netanyahu’nun konuşması sonrasında ABD Meclisi’ndeki senatörler 10 dakika boyunca ayakta alkışladı.