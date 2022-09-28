Dünya Bidendan petrol şirketlerine uyarı Ian Kasırgasını fiyat arttırmak için kullanmayın
AMERİKA

Biden'dan petrol şirketlerine uyarı: Ian Kasırgasını fiyat arttırmak için kullanmayın

ABD Başkanı Joe Biden, Florida'ya yaklaşan ve büyük yıkıma yol açmasından endişe edilen Ian Kasırgasının benzin fiyatlarını arttırmak için bahane olarak kullanılmaması konusunda petrol şirketlerine uyarıda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Bidendan petrol şirketlerine uyarı: Ian Kasırgasını fiyat arttırmak için kullanmayın
Arşiv.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida'ya yaklaşan ve büyük yıkıma yol açmasından endişe edilen Ian Kasırgasının benzin fiyatlarını arttırmak için bahane olarak kullanılmaması konusunda petrol şirketlerine uyarıda bulundu.

Biden, Washington DC'de düzenlenen Açlık, Beslenme ve Sağlık Konferansında bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Florida kıyılarını bugün ya da yarın vurması beklenen ve büyük yıkıma yol açacağından endişe edilen Ian Kasırgası konusunda değerlendirmelerde bulunan Biden, yerel yetkililer ile görüşmeler yaptığını ve federal hükümetin elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Biden, halka da uyarılara kulak kabartmaları ve uyarı verilen bölgeleri tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

"Bugün akaryakıt ve benzin endüstrisine bir uyarıda bulunmak istiyorum" diyen Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Bana bu uyarıyı bir daha yaptırmayın ve bu kasırgayı benzin fiyatlarını artırmak için bahane olarak kullanmayın. Benzin fiyatları göreceli olarak düşük seyrediyor ve daha da düşmeye devam etmeli. Uzmanlarım kasırganın ABD'nin petrol üretiminin sadece yüzde 2'sini etkileyeceğini ve bunun çok kısa süreliğine olacağını söyledi. Bu geçici fırtına, petrol sektörünü etkilemesi için, fiyatların şişirilmesi için bahane olarak kullanılamaz. Yetkililerimden benzin fiyatlarının şişirilip, şişirilmediğini denetlemelerini isteyeceğim."

Biden, açlık konusunun da dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel gıda krizini körüklediğini belirtti.

2030'a kadar açlığın bitirilmesi ve beslenme kaynaklı hastalıkların azaltılmasını hedeflediklerini belirten Biden, "Bugün bu hedeflerimize ulaşmak için 100 farklı kuruluştan 8 milyar dolar taahhüt aldığımızı duyurmak isteriz." diye konuştu.

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'BİR SONRAKİ KRİZ DAHA KÖTÜ OLABİLİR'
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UKRAYNA’DA ÜRETİM DÜŞÜYOR
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AVRUPA’DA KURAKLIK MISIRI YAKIYOR
Bu yılın mısır üretimi için tahmin ikinci kez düşürüldü. AB Komisyonu’na göre mısır üretimi son 7 yılın en düşük seviyesine inecek. Komisyon, 2022-23 sezonu için mısır üretim beklentisini bir ay önce açıkladığı 65.8 milyon tona göre yüzde 10 azaltarak 59.3 milyon tona çekti. 2022-23 sezonu için mısır ithalat tahminini 16.5 milyon tondan 20 milyon tona çıkaran AB Komisyonu, ihracat beklentisini de 5 milyon tondan 4 milyon tona düşürdü. Komisyon, ayçiçeği tohumu üretimi beklentisini ise 10.5 milyon tondan 9.9 milyon tona çekti.
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ABD’DE MISIR BEKLENTİSİ ZAYIFLADI
Danışmanlık hizmeti Pro Farmer, ABD’nin bu yıl mısır hasadının 2019’dan bu yana en düşük seviyeye ineceği tahmininde bulundu. Kuruluş, şiddetli kuraklık nedeniyle hasat tahminin 14.35 milyar kileden 13.75 milyar kileye indirdi.
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BREZİLYA'DA SOYA VE ŞEKER TEHLİKEDE
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HİNDİSTAN BUĞDAY VE PİRİNCİ TETİKLİYOR
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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle küresel buğday tedarik zincirinde yaşanan kesintiler Hindistan buğdayına talebi artırdı. Hindistan'dan yapılan buğday unu ihracatı, Nisan-Temmuz 2022 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 arttı. Geçtiğimiz hafta Hindistan iç piyasasında buğday fiyatları ton başına 306.71 dolara çıkmıştı.
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MISIR VE SOYA FİYATI YÜKSELİYOR
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Buğday fiyatları, ekim ayından bu yana en düşük seviye oyan 7.3 dolardan toparlanarak 8 dolara yaklaştı. Trading Economics, buğday fiyatlarının bu çeyreğin sonunda 8.17 dolar olmasını, gelecek 12 içinde 9 doların üzerinde satılmasını bekliyor.
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YENİ BİR GÜBRE ŞOKU YAŞANABİLİR
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AVRUPA’DA 10 FABRİKADA ÜRETİM DÜŞTÜ YA DA DURDU
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İngiltere'nin önde gelen gübre üreticilerinden CF Fertilisers UK, yüksek doğalgaz ve karbon fiyatları nedeniyle Billingham fabrikasında amonyum üretimini geçici olarak durduracağı duyurdu. Avrupa'da Group Azoty ve PKN Orlen'in Anwil fabrikasında da amonyum ve nitrojen üretimi yüksek doğal gaz fiyatları nedeniyle azaltılmış durumda.
Gıda krizi şekil değiştiriyor: Daha kötüsü olabilir
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