Bölgede Yemen dünyada Kaşıkçı itibarlarını sıfırladı: Suudi Arabistan’ın imaj düzeltme çabaları işe yaramıyor

Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında hem bölgesel hem de uluslararası itibarını düzeltme çabaları sürüyor. Ülkede son olarak, Kaşıkçı davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildiği açıklandı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada 5 kişiye idam , 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verildiği duyuruldu. Ortadoğu uzmanı Ali Semin verilen cezaları ve Suudi Arabistan'ın imaj düzeltme projelerini yenisafak.com’a değerlendirdi.

Suudi Arabistan gücünü kaybetti

Arap Baharı’ndan sonra Suudi Arabistan’ın bir güç mücadelesine girdiğini ve şu anda Körfez ülkelerinde bir üstünlüğü olmadığını ifade eden Semin ülkenin son olarak Yemen’de büyük bir başarısızlığa sürüklendiğini belirtti: “Arap baharından sonra Suudi Arabistan bir güç mücadelesine girdi.Şu anda Körfez ülkelerinde bir üstünlüğü yok. Bölgesel anlamda Yemen Suudi Arabistan için çok kötü bir sınav oldu. Hem Arap dünyasında hem uluslararası kamuoyunda bir başarısız bir sınav oldu. Yemen’deki kaotik durum, sivillerin katledilmesi ve operasyonun başarılı olamaması güç kaybettirdi. Operasyon 5. yıla girerken hala bir başarı kaydedilmedi”.

Devlet değil kişiler yaptı mesajı veriliyor

Verilen idam cezalarında asıl suçluların dışarıda tutulduğunu söyleyen Semin, uluslararası kamuoyuna cinayetin devlet değil kişiler tarafından işlendiği mesajının verildiğini ifade etti: “Kaşıkçı cinayeti sonrasında ülke imajını düzeltmek için 5 kişiye idam cezası veriyor, cinayetin baş mimarları dışarıda tutuluyor, asıl planlayıcılar beraat ediyor. İdamlarla verilmek istenen mesaj ülkede adalet sisteminin işlediği mesajı.Uluslararası kamuoyuna cinayetin devlet tarafından değil kişiler tarafından yapıldığı mesajı veriliyor. Ancak bu cinayetin bir parkta veya yolda değil bir başkonsoloslukta gerçekleştirildiğini unutuyorlar.

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Dünya Yemen’e sessiz kaldı

Uluslararası kamuoyunun Kaşıkçı cinayetine tepki gösterirken Yemen’e sessiz kaldığını söyleyen Semin, o katliamlar konuşmamız gerekiyordu diyor: “Yemen’de sivillere karşı yapılan katliamların da Kaşıkçı kadar konuşulması gerekiyordu,Yemen’de yüzbinlerce insan öldürüldü”

Fenomenlere yatırım

Suudi Arabistan Kaşıkçı imajını düzeltmek için yumuşak gücünü de kullanıyor. Ülkede son olarak 150 bin kişinin katıldığı bir festival düzenlendi. Festivale dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri ve aktörler katıldı. Festival Suudi Arabistan’ın hem ılımlaşma politikalarının parçası hem de imaj düzeltme çabası olarak yorumlandı.

Suudi Arabistan’ın PR çalışamalarına katılan fenomenler ise sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Ünlüler ve influencer'lar dünyanın en az özgür ve insan hakları ihlallerinin en fazla yaşandığı ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'ın imajını düzeltmek için para alıyor. Paltformunuzla ne yapacağınızı siz seçersiniz, ve bunu seçiyorsunuz?