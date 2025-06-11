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Çeteler yardımları satıyor

Çeteler yardımları satıyor

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0011/06/2025, mercredi
G: 11/06/2025, mercredi
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Arşiv.

Soykırımcı İsrail’in Gazze’ye dönük ablukası ile sınırdan ürün girişine izin vermeyişi gıda fiyatların şişmesine neden oldu.

İsrail’in el koyması sonrası soykırımcının desteklediği çetelerin eline geçen gıda malzemeleri sonrasında el altından piyasaya sürülerek astronomik kazançlar elde ediliyor. Söz konusu durum Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği’nde düzenlenen yardım etkinliğine katılan Gazzelilerin anlatımı ile yeniden gündeme geldi. Mısır’da yaşayan Gazzeli Ahmet Eymen Ebu Amir, “Gıda fiyatları korkunç bir vaziyet almış. 1 kg şeker neredeyse 100 dolar oldu. 1 kg un 30 dolar” bilgisini paylaştı. Gazzeli Necat Celal Ali Ahmet ise gelecekten umutsuz bir şekilde yaşadıklarını kaydetti. Ahmet, “Bir çocuğumla birlikte buraya tedavi için geldim. Hem çocuğum hem de kendimin tedavisi için şu anda buradayım. Gelecekten umutsuz bir şekilde burada hayat sürdürüyoruz” diye konuştu.



#Soykırım
#İnsani Yardım
#Gazze
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