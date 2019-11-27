Dünya Çifte ajan Skripal ve kızına yönelik suikasti girişiminde kullanılan novichok kimyasalı yasaklı maddeler listesine alındı
AVRUPA

Çifte ajan Skripal ve kızına yönelik suikasti girişiminde kullanılan 'novichok' kimyasalı yasaklı maddeler listesine alındı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın geçen yıl Salisbury'de zehirlenmesi olayında tespit edilen "novichok" maddesini ve benzer nitelikteki zehirli kimyasal maddeleri Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin yasaklı maddeler listesine aldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Taraf Devletler Yıllık Konferansı’nın üçüncü gününde, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (CWC) 1997 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez değişiklik yapıldı.

Konferansta, CWC'nin zehirli kimyasal maddeleri içeren yasaklı maddeler listesinde değişiklik yapılması için ABD, Hollanda ve Kanada'nın sunduğu ortak bir öneri ve Rusya Federasyonu tarafından sunulan ayrı bir öneri oy birliği ile kabul edildi.

Karar, KSYÖ tarafından söz konusu değişikliğin uygulanmasına ilişkin taraf ülkelere yapacağı resmi bildirimden 180 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, novichok olarak adlandırılan zehirli kimyasal maddelerin silah olarak kullanımı CWC kapsamında yasaklanmış olacak.

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Skripal krizi

  • İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.
  • Hastaneden taburcu edilen baba ve kızın tedavilerine evde devam edileceği bildirilmişti.
  • İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.
  • Bu maddenin, Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.
  • İngiltere'nin öncülüğünde başlatılan kampanya ile çok sayıda ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

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