Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Çin, Alman uçağını lazerle hedef alma iddiasını reddetti

Çin, Alman uçağını lazerle hedef alma iddiasını reddetti

12:539/07/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Çin, Almanya'ya ait uçağı lazer kullanarak hedef aldığı suçlamalarını reddetti. (Foto: Arşiv)
Çin, Almanya'ya ait uçağı lazer kullanarak hedef aldığı suçlamalarını reddetti. (Foto: Arşiv)

Çin, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliği misyonu Aspides'te görev yapan Alman uçağını lazer kullanarak hedef aldığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında, Almanya'nın Pekin yönetimine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Alman uçağının Çin tarafından lazer kullanılarak hedef alındığını reddeden
Mao, "Almanya'nın açıklamaları gerçeklerle örtüşmüyor." dedi.
  • Mao, Çin Donanmasının bölgede refakat görevinde olduğunu belirterek, yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi için iki tarafı da diyaloğa çağırdı.

Almanya, Çin'in Berlin Büyükelçisi'ni çağırmıştı

Almanya Dışişleri Bakanlığının dün sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Çin ordusunun, AB'nin Aspides misyonunda görev yapan bir Alman uçağını lazer kullanarak hedef aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Alman personelinin tehlikeye atılması ve misyonun taciz edilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulanarak, bu konuda Çin'in Berlin Büyükelçisi Deng Hongbo'nun Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedilmişti.

Spiegel dergisinin haberinde, söz konusu Alman uçağının kiralık keşif uçağı olduğu, uçağın sivil pilotlar tarafından kullanıldığı ve içinde 1 ile 4 arasında Alman askerinin bulunabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmişti.

Olayın uçağın bir Çin fırkateynine yaklaşırken gerçekleştiği aktarılan haberde, Çin gemisinin mürettebatının olağan uygulamanın aksine daha önce acil durum çağrı frekansı üzerinden bildirimde bulunmadığı vurgulanmıştı.

#Almanya
#Aspides
#Çin
#Mao Ning
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba yasa sürprizlerle birlikte geliyor! Bağkur Prim indirimi ile 5 yıl erken emeklilik, Taşerona kadro...