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Dünya

Çin Balonu’ndan zafer çıkarttılar: Biden’ın bir hafta önceden haberi varmış

ABD’nin, hava sahasına giren Çin’e ait bir balonu günler süren canlı yayınların ardından F-22 atışıyla düşürdü. ABD medyasında, Çin balonunun düşürülmesi F-22 Rapotr savaş uçaklarının ilk muharebe başarısı olduğunun altının çizilmesi, operasyonda rol alan uçaklara 1. Dünya Savaşı’nda görev alan bir Amerikalı pilotun isminin kod olarak tanımlanması ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Pekin ziyaretinin iptal edilmesi gibi gelişmeler, Washington, Çin’e karşı “balondan bir zafer” çıkartmaya uğraşıyor yorumuna neden oldu.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ABD’nin, hava sahasına giren Çin’e ait bir balonu günler süren canlı yayınların ardından F-22 atışıyla düşürdü.

ABD’nin, hava sahasına giren Çin’e ait bir balonu günler süren canlı yayınların ardından F-22 atışıyla düşürdü.

ABD’nin, hava sahasına giren Çin’e ait bir balonu günler süren canlı yayınların ardından F-22 atışıyla düşürdü. Günlerdir iki ülke arasında diplomatik gerilime sebep olan casus balon, cumartesi günü Güney Carolina açıklarında F-22 Raptor modeli bir uçaktan atılan AIM-9X Sidewinder tipi havadan havaya füzeyle düşürüldü. ABD medyasında, Çin balonunun düşürülmesi F-22 Rapotr savaş uçaklarının ilk muharebe başarısı olduğunun altının çizilmesi, operasyonda rol alan uçaklara 1. Dünya Savaşı’nda görev alan bir Amerikalı pilotun isminin kod olarak tanımlanması ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Pekin ziyaretinin iptal edilmesi gibi gelişmeler, Washington, Çin’e karşı “balondan bir zafer” çıkartmaya uğraşıyor yorumuna neden oldu.

Joe Biden

Öte yandan Pentagon tarafından ilk olarak 2 Şubat’ta olayla ilgili açıklama yapılırken, ABD Başkanı Joe Biden’ın balonun varlığından ilk açıklamadan bir hafta önce haberi olduğu ortaya çıktı. Biden’ın “Çin Balonu” için geçen çarşamba günü vur talimatı verdiği, ancak “sivil zayiat korkusu” gerekçesiyle operasyonun yapılmadığı belirtilmişti. Pasifik’te Tayvan üzerinden artan gerilim sırasında yaşanan casus balon krizi nedeniyle ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Çin’e yapacağı ziyaret de ertelenmişti. Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan Pekin yönetimi, operasyon nedeniyle Washington yönetimine tepki gösterirken, hava aracının sivil amaçlarla kullanıldığını ve zorunlu sebeplerle ABD hava sahasına girdiğini açıkladı. Pekin yönetimi ayrıca olayla ilgili daha önceden ABD yönetimini bilgilendirdiğine de dikkat çekerek, Washington’ın olayda aşırı tepki verdiğini ifade etti.


#ABD
#Çin Balonu
#Çin
#Joe Biden
4 dakika önce
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Çin Balonu’ndan zafer çıkarttılar: Biden’ın bir hafta önceden haberi varmış
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