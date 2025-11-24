Çin'den Japonya'ya uyarı: Kırmızı çizgi aşıldı

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, Orta Asya ülkeleri Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'a yaptığı ziyaretlerin ardından gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Vang, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin iki ülke arasındaki diplomatik gerilime yol açan sözleri ile ilgili, “Japonya'nın mevcut lideri kamu önünde Tayvan sorununa askeri müdahaleye teşebbüs edecekleri yönünde yanlış işaretini verdi, söylememesi gereken şeyleri söyledi, dokunulmaması gereken kırmızı çizgiyi aştı. Çin buna kararlıkla karşılık vermeli” dedi.





Japonya'nın 2’nci Dünya Savaşı'nın mağlup devleti olarak, savaş sonrasında Kahire Deklarasyonu, Potsdam Deklarasyonu ve Japonya'nın Teslim Anlaşması gibi Tayvan'ın Çin'e iadesini güvenceye alan uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğini vurgulayan Vang, “Japonya, saldırgan geçmişiyle, Tayvan'ı işgali ve sömürgeleştirmesiyle ve askeri yayılmacılığın yol açtığı savaş suçlarıyla yüzleşmeli” ifadelerini kullandı.





Bakan Vang, Japonya'yı hataları üzerinde düşünmeye çağırdıklarını söyleyerek, “Eğer Japonya yanlış yolda ısrar eder bu tutumunu sürdürürse adaleti savunan tüm ülkeler ve halklar, Japon askeri yayılmacılığının yeniden ortaya çıkmasını önlemek üzere tarihsel suçlarını ve sorumluluklarını yeniden sorgulama hakkına sahiptir” diye konuştu.















