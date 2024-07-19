|
Dünya

CrowdStrike CEO'su Kurtz: Siber saldırı değil sorun giderildi

CrowdStrike CEO'su George Kurtz, sistemlerinde global ölçekte yaşanan teknik arızayla ilgili açıklama yaparak olayın siber saldırı olmadığını duyurdu. Kurtz, ''Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme yapılmıştır. Müşterilerimizi en son güncellemeler için destek portalına yönlendiriyoruz ve web sitemizde eksiksiz, sürekli güncellemeler sunmaya devam edeceğiz'' dedi.

14:10 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 14:27 - 19/07/2024 Cuma
DHA
Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda küresel çapta yaşanan kesintiye ilişkin inceleme yapıldı.
Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda küresel çapta yaşanan kesintiye ilişkin inceleme yapıldı.

CrowdStrike'ın Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan etkilenen müşterilerle aktif çalıştığını aktaran Kurtz, şunları kaydetti:


“CrowdStrike, Windows hostları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir kusurdan etkilenen müşterilerle aktif olarak çalışmaktadır. Mac ve Linux hostları etkilenmemiştir. Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme yapılmıştır. Müşterilerimizi en son güncellemeler için destek portalına yönlendiriyoruz ve web sitemizde eksiksiz, sürekli güncellemeler sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca kuruluşların CrowdStrike temsilcileriyle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurduklarından emin olmalarını öneriyoruz. Ekibimiz CrowdStrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber olmuş durumdadır.”


CrowdStrike hakkında

ABD merkezli siber güvenlik alanında faaliyet gösteren CrowdStrike şirketi, kötü amaçlı yazılımları tespit etmeye yönelik çeşitli ürünler sunuyor. Şirket, sunduğu ürünlerle şirketleri internet ortamında korumayı, veri ihlallerini, fidye yazılımlarını ve siber saldırıları durdurmayı hedefliyor.


Modern süreçleri, teknolojileri koruyan ve etkinleştiren dünyanın en gelişmiş bulut yerel platformu ile güvenliği yeniden tanımladığını ifade eden CrowdStrike, uç noktalar ve bulut iş yükleri, kimlik ve verileri güvence altına almaya çalışıyor.


CrowdStrike Güvenlik Bulutu tarafından desteklenen CrowdStrike Falcon platformu ise kurumsal sistemler için kullanılan ürünler arasında öne çıkıyor.


CrowdStrike Falcon, olası siber güvenlik tehditlerine karşı "gerçek zamanlı saldırı göstergeleri, son derece hassas tespit ve otomatik savunma sağlayan bir platform” şeklinde tanımlanıyor.


CrowdStrike Falcon, dünya çapında binlerce şirket tarafından verileri korumak için kullanılırken bugün yaşanan küresel iletişim kesintisinin şirketin serverlarında yaşanan bir sorunun Microsoft ürünlerini etkilemesiyle ortaya çıktığı belirtiliyor.


Microsoft’a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike’tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle hava yolu şirketleri, bankalar, medya, telekomünikasyon ve ulaşım sektörlerinde birçok şirket sistemlerinde aksaklık yaşanıyor.


İnternet sisteminde küresel sıkıntı: Bütün sistemler çöktü

Siber güvenlik platformu CrowdStrike ve Microsoft dünya çapında çöktü. Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu. Bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşları sistemleri tamamen kapandı. ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 911 hizmeti durdu. İngiltere'deki hastanelerde randevu sistemi çöktü. Türkiye'de ise THY ve Denizbank yazılım kaynaklı sorun yaşadıklarını duyurdu. ABD'li siber güvenlik şirketi CrowdStrike, web sitelerinde 'üzerinde çalıştıklarını' bildirerek hatanın sorumluluğunu üstlendiğini itiraf etti. Öte yandan BTK, yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi" açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu da "Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur" dedi. Microsoft 365 son yaptığı açıklamada sorunun altında yatan nedenin düzeltildiğini duyurdu.

#CrowdStrike
#George Kurtz
#Windows
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasa son dakika açıklamalar: 3600 ek gösterge ve BAĞ-KUR 7200’de sevindiren gelişme! Meclis’ten geçti mi?