CrowdStrike CEO'su Kurtz: Siber saldırı değil sorun giderildi

“CrowdStrike, Windows hostları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir kusurdan etkilenen müşterilerle aktif olarak çalışmaktadır. Mac ve Linux hostları etkilenmemiştir. Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme yapılmıştır. Müşterilerimizi en son güncellemeler için destek portalına yönlendiriyoruz ve web sitemizde eksiksiz, sürekli güncellemeler sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca kuruluşların CrowdStrike temsilcileriyle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurduklarından emin olmalarını öneriyoruz. Ekibimiz CrowdStrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber olmuş durumdadır.”