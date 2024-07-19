CrowdStrike CEO'su Kurtz: Siber saldırı değil sorun giderildi

CrowdStrike'ın Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan etkilenen müşterilerle aktif çalıştığını aktaran Kurtz, şunları kaydetti:
“CrowdStrike, Windows hostları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir kusurdan etkilenen müşterilerle aktif olarak çalışmaktadır. Mac ve Linux hostları etkilenmemiştir. Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme yapılmıştır. Müşterilerimizi en son güncellemeler için destek portalına yönlendiriyoruz ve web sitemizde eksiksiz, sürekli güncellemeler sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca kuruluşların CrowdStrike temsilcileriyle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurduklarından emin olmalarını öneriyoruz. Ekibimiz CrowdStrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber olmuş durumdadır.”
CrowdStrike hakkında
ABD merkezli siber güvenlik alanında faaliyet gösteren CrowdStrike şirketi, kötü amaçlı yazılımları tespit etmeye yönelik çeşitli ürünler sunuyor. Şirket, sunduğu ürünlerle şirketleri internet ortamında korumayı, veri ihlallerini, fidye yazılımlarını ve siber saldırıları durdurmayı hedefliyor.
Modern süreçleri, teknolojileri koruyan ve etkinleştiren dünyanın en gelişmiş bulut yerel platformu ile güvenliği yeniden tanımladığını ifade eden CrowdStrike, uç noktalar ve bulut iş yükleri, kimlik ve verileri güvence altına almaya çalışıyor.
CrowdStrike Güvenlik Bulutu tarafından desteklenen CrowdStrike Falcon platformu ise kurumsal sistemler için kullanılan ürünler arasında öne çıkıyor.
CrowdStrike Falcon, olası siber güvenlik tehditlerine karşı "gerçek zamanlı saldırı göstergeleri, son derece hassas tespit ve otomatik savunma sağlayan bir platform” şeklinde tanımlanıyor.
CrowdStrike Falcon, dünya çapında binlerce şirket tarafından verileri korumak için kullanılırken bugün yaşanan küresel iletişim kesintisinin şirketin serverlarında yaşanan bir sorunun Microsoft ürünlerini etkilemesiyle ortaya çıktığı belirtiliyor.
Microsoft’a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike’tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle hava yolu şirketleri, bankalar, medya, telekomünikasyon ve ulaşım sektörlerinde birçok şirket sistemlerinde aksaklık yaşanıyor.