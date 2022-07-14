Danimarka'da lunaparkta dehşet: Rollercoaster raydan çıktı, 14 yaşındaki çocuk öldü

Danimarka’nın en büyük ikinci şehri Aarhus’ta bulunan Tivoli Friheden adlı lunaparkta bulunan Cobra adlı rollercoaster’ın (lunapark treni) arkasında iki koltuğun olduğu vagonunun raydan çıkması sonucu 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir çocuk ise yaralandı. Kazanın ardından lunapark kapatılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Perşembe öğleden sonra Aarhus’taki Tivoli Friheden’de trajik bir kazadan sonra Kopenhaglı 14 yaşında bir kız öldü" ifadeleri kullanılarak, tanıklardan kaza hakkında bildiklerini anlatmasını ve kaza anını kayıt altına alanların görüntüleri kendileri ile paylaşmasını istedi.

İHA

Lunaparkın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Cobra adı verilen 400 metre uzunluğundaki tren saatte 70 kilometre hıza ulaşıyor.

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Öte yandan söz konusu lunapark 2008 yılında açıldıktan kısa bir süre aynı rollercoaster’ta benzer bir kaza meydana gelmiş ve 4 kişi yaralanmıştı.

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