Bu salıncağa binmek yürek ister: Dünyanın en yükseği Dubai'de açıldı

Salıncak, salgın nedeniyle birkaç ay daha ziyarete kapalı olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Emirliği’nde geçen hafta Bollywood Parks Dubai dünyanın en uzun salıncak merkezi hizmete açıldı. Hindistan kültürünü yansıtan Bollywood temalı parkta, dünyanın en uzun kayan salıncak kulesi bulunuyor. Dünyanın en uzun salıncak merkezi olararak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıracak olan Bollywood Parks Dubai'nin koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir kaç ay ziyaretçi kabul etmeyeceği belirtildi.





421 ton çelik kullanıldı



Eğlence amaçlı tema parkının içine yapılan kulenin Genel Müdürü Milton D'Souza, kayan salıncaklı kulenin 421 ton çelikten yapıldığını ve inşaatının 600 gün, montajının ise 120 gün sürdüğünü belirtti. Koronavirüs salgını sebebiyle yapımı biten kulenin birkaç daha ay kapalı kalacağını belirten Milton D'Souza, Hindistan kültürünü yansıtan Bollywood temalı parktaki diğer yeni cazibe merkezleri arasında 55 metrelik dönme dolap, Mumbai taksi dizaynlı bir rollercoaster ve roketle serbest düşüş kulelerin bulunduğunu söyledi.



REKLAM

GÜNDEM Lunaparkta dehşet: Halat koptu, iki metre yüksekten aşağı uçtular