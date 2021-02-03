Hayat Bu salıncağa binmek yürek ister Dünyanın en yükseği Dubaide açıldı
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Bu salıncağa binmek yürek ister: Dünyanın en yükseği Dubai'de açıldı

Dünyanın en uzun salıncak merkezi Bollywood Skyflyer, Dubai'de açıldı. 140 metre uzunluğundaki kulenin, Mısır’daki piramitlerin yüksekliğine eş değer olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Salıncak, salgın nedeniyle birkaç ay daha ziyarete kapalı olacak.
Salıncak, salgın nedeniyle birkaç ay daha ziyarete kapalı olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Emirliği’nde geçen hafta Bollywood Parks Dubai dünyanın en uzun salıncak merkezi hizmete açıldı. Hindistan kültürünü yansıtan Bollywood temalı parkta, dünyanın en uzun kayan salıncak kulesi bulunuyor. Dünyanın en uzun salıncak merkezi olararak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıracak olan Bollywood Parks Dubai'nin koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir kaç ay ziyaretçi kabul etmeyeceği belirtildi.


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Sultanbeyli'de korona virüs nedeniyle evde kalan yaşlı bir çift, canları sıkılınca çareyi evlerinin bahçesine salıncak kurmakta buldu. Yaşlı çiftin evlerinin bahçesinde türkülü salıncaklı keyfi görenleri tebessüm ettiriyor.


421 ton çelik kullanıldı


Eğlence amaçlı tema parkının içine yapılan kulenin Genel Müdürü Milton D'Souza, kayan salıncaklı kulenin 421 ton çelikten yapıldığını ve inşaatının 600 gün, montajının ise 120 gün sürdüğünü belirtti. Koronavirüs salgını sebebiyle yapımı biten kulenin birkaç daha ay kapalı kalacağını belirten Milton D'Souza, Hindistan kültürünü yansıtan Bollywood temalı parktaki diğer yeni cazibe merkezleri arasında 55 metrelik dönme dolap, Mumbai taksi dizaynlı bir rollercoaster ve roketle serbest düşüş kulelerin bulunduğunu söyledi.

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Dünyanın en yüksek salıncağı
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Dünyanın en yüksek salıncağı
2011 yılında faaliyete geçen Texas Sky Screamer, 56 km/h hızla hareket etmekte ve 120 metreye kadar çıkabilmekte. Makineye en fazla 24 kişinin binebildiğini söyleyen yetkililer yolculara yere bakmak yerine, bakışlarını tüm kenti içine alan manzaraya çevirmelerini öneriyor.


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