Lunaparkta dehşet: Halat koptu, iki metre yüksekten aşağı uçtular
İzmir’deki bir lunaparkta korku dolu anlar yaşandı. Gaziemir ilçesindeki eğlence merkezinde kule asansör oyuncağının halatı koptu. Yaklaşık iki metre yükseklikten düşen üç kişi hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan iş yeri sahibi Hakkı Yakut, üzgün olduğunu ve vicdan azabı çektiğini belirtti.
Sarnıç mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre; lunaparka gelen aynı aileden bir kadın ve iki kız çocuğu, kule asansör adlı oyuncağa bindi. Oyuncakta vakit geçiren grup, bir anda halatlardan birisinin kopması ile yaklaşık iki metrelik yükseklikten asansörle aşağı düşerek hafif şekilde yaralandı. İşletme sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın ve bir kız çocuğu ayakta tedavi olup taburcu edilirken, bir kız çocuğunun belinde incinme oldu belirlendi. Kız çocuğu da tedavisinin ardından dinlenmesi için evine gönderildi.
Olayla ilgili açıklama yapan iş yeri sahibi Hakkı Yakut, üzgün olduğunu ve vicdan azabı çektiğini belirtti. Yakut, "Bu cihaz bizim değil, bu saatten sonra paketleyip firmaya göndereceğiz. 2014’den beri buradayız. Bu üzücü kaza yaşandı, keşke olmasaydı. Oldu üzgünüm, vicdan azabı çekiyorum. Benim esas amacım insanları eğlendirmek. İnsanları üzgün görünce kazalardan dolayı bu sefer rahatsız oluyorum. Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Kardeşimize acil şifalar diliyorum. En kısa sürede iyileşmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.
İş yeri sahibi Hakkı Yakut, yaralanan kişilerle sürekli olarak telefonla konuştuklarını ve yakın zamanda da evlerine ziyarete gideceğini aktardı. Kazanın teknik aksaklıktan dolayı meydana geldiğini öne süren iş yeri sahibi, cihazı kiraladıkları firmaya paketleyerek iade edeceğini sözlerine ekledi.