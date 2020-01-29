Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Belçikanın PKKyla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur
AVRUPA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Belçika'nın PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Belçika mahkemesinin kararıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK’yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu karar ideolojik ve siyasidir. Bize hukuk öğretmeye kalkanların korkuyla aldıkları ikiyüzlü bir karardır. Terörle mücadele adına ibretliktir. Bu gibi ideolojik kararlar bizi hain terör örgütleriyle mücadelemizden asla yıldıramaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek
Hedef yine Aramco

Hedef yine Aramco

​Husi milisler Suudi Arabistan'a saldırı düzenledi.
Ben bir gün açsamsen nasıl tok yatabilirsin!

Ben bir gün açsam
sen nasıl tok yatabilirsin!

Anadolu İrfanı, 5'inci bölümünde önemli bir soruya cevap arıyor.
Deprem vergilerimiz nereye harcandı?

Deprem vergilerimiz nereye harcandı?
Daha 1 yaşındaydı

Daha 1 yaşındaydı

​"Bir rüya gibi şokunu üzerimizden atamadık."
Artık mümkün değil!

Artık mümkün değil!

​Cumhurbaşkanı, Bosna Hersek'teki Stav Dergisi'ne mülakat verdi.
Koronavirüs aşısı!

Koronavirüs aşısı!

​İki ülke çalışmalar için harekete geçti.

Asla kabul edilemez

Asla kabul edilemez

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turu dönüşü açıklama yaptı.
Muhabirimiz<br>o binada!

Muhabirimiz
o binada!

​Burası ne Japonya ne de Endonezya...
Gizemli hayırsever bu kez Elazığ'da

Gizemli hayırsever bu kez Elazığ'da

Depremzedelerin yüzünü güldürdü.
Yarına dikkat

Yarına dikkat

​Meteorolojiden çok sayıda bölge için uyarı.
Vicdansızlık!

Vicdansızlık!

Deprem bölgesinde kiralar iki katına çıktı.
4. kattan<br>balkona düştü

4. kattan
balkona düştü

Evde yalnız bırakılan çocuğun mucize kurtuluşu.
Barış değil<br>işgal planıdır

Barış değil
işgal planıdır

​AK Parti Sözcüsü, Trump'ın Kudüs planına ilişkin açıklama yaptı.
Bir hata<br>bu hale getirdi

Bir hata
bu hale getirdi

​İstanbul'un göbeğinde görenler gözlerine inanamadı.
Sanki kıyamet<br>orada kopmuş

Sanki kıyamet
orada kopmuş

​İçişleri Bakanı Soylu, Çevrimtaş Köyü ziyaretini anlattı.
Hızla yayılıyor

Hızla yayılıyor

Karadeniz'de hasarlı fındık oranı yüzde 20'yi buldu

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.