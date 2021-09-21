Dünya Doğum günü partisine hediye paketiyle gönderilen bomba patladı 2 ölü 4 yaralı
AMERİKA

Doğum günü partisine hediye paketiyle gönderilen bomba patladı: 2 ölü 4 yaralı

Meksika'da doğum günü partisine hediye paketi içinde gönderilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Doğum günü partisine hediye paketiyle gönderilen bomba patladı: 2 ölü 4 yaralı
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Meksika basınında çıkan habere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentindeki bir restoranda, doğum günü partisi düzenleyen iş yeri sahibine, içinde bomba tuzaklı hediye paketi yollandı.

Paketin açılmasıyla infilak eden bomba, 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yetkililer, hediye kutusuna tuzaklanmış bombanın, motosikletle gelen 2 kişi tarafından mekan sahibinin ortağına teslim edildiğini ve kutunun açılmasıyla patlama yaşandığını bildirdi.

Patlamada hayatını kaybedenlerden birinin, doğum günü kutlanan mekan sahibi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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