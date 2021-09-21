Doğum günü partisine hediye paketiyle gönderilen bomba patladı: 2 ölü 4 yaralı

Ekonomi

Kadın girişimcileri buluşturacak platform

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile Çankaya Üniversitesi arasında, kadın girişimcilerin birbiriyle bağlantı kurmasını sağlayacak W-COOP mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.