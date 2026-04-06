DSÖ: İsrail'in saldırdığı Lübnan'da sağlık hizmetlerini hedef alan 92 saldırıda 53 kişi öldü

13:146/04/2026, Pazartesi
AA
Dünya Sağlık Örgütü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırdığı Lübnan'da 28 Şubat'tan bu yana sağlık hizmetlerini hedef alan 92 saldırıyı doğruladıklarını, bu saldırılarda 53 kişinin hayatını kaybettiğini ve 137 kişinin yaralandığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Lübnan'ın en büyük kamu sağlık tesisi olan Refik Hariri Üniversitesi Hastanesine sadece 100 metre mesafede saldırı meydana geldiğini ve yakındaki bir yerleşim bölgesinde büyük hasara yol açtığını ifade eden Ghebreyesus, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 39 kişinin yaralandığını, hastanenin hasar görmediğini belirtti.

Ghebreyesus,
"DSÖ, 28-31 Mart'ta Lübnan sağlık tesislerini hedef alan 11 saldırıyı doğruladı. Bu, günde ortalama 2 saldırı anlamına geliyor. DSÖ, 28 Şubat'tan bu yana sağlık tesislerine, tıbbi araçlara, personele ve depolara yönelik 92 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetti ve 137 kişi yaralandı"
ifadelerini kullandı.

Bu eylemlerin yeni norm haline gelemeyeceğinin altını çizen Ghebreyesus, dünyanın, sağlık hizmetlerinin korunmasının evrensel bir yükümlülük ve kolektif insanlığın bir ölçüsü olduğunu kesin dille yeniden teyit etmesi gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "(Lübnan'da) İsrail askeri operasyonlarını genişletirken, tüm tarafları uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeye ve sağlık tesislerinin, sağlık çalışanları ile hastaların proaktif olarak korunmasını sağlamaya çağırıyorum. Sağlık hizmetleri hedef değildir." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1461 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.



