Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama: Bu ırkçılıktır özgürlük değildir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını lanetleyerek "Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır" ifadesini kullandı.