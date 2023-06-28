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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama: Bu ırkçılıktır özgürlük değildir

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsveç polisinin başkent Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermesini kınadı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği "Bu ırkçılıktır, özgürlük değildir ve resmi makamların desteklediği bireysel vahşete susulmamalıdır" dedi.

22:34 . 28/06/2023 Çarşamba
AA
Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıya tepki gösterdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıya tepki gösterdi.

İsveç polisinin Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yakmayı amaçlayan gösteri düzenlemeye izin vermesinin ardından Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından Karadaği'nin imzasıyla yazılı açıklama yapıldı.

  • Açıklamada, "
    Bu ırkçılıktır, özgürlük değildir ve resmi makamların desteklediği bireysel vahşete susulmamalıdır."
    ifadesine yer verildi.
Bunun aşırılık yanlısı Salwan Momika tarafından Kurban Bayramı'nın ilk gününde yapılmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, olayın ayrıca temyiz mahkemesinin, polisin Kur'an-ı Kerim'i yakmak için düzenlenecek protesto gösterilerine getirdiği yasağı reddetmesinden iki hafta sonraya denk geldiğine işaret edildi.

İsveç polisi bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününe eşzamanlı olarak Medborgarplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yakmayı amaçlayan gösteriye izin verdiğini duyurmuştu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.



#Dünya Müslüman Alimler Birliği
#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
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