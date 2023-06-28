Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama: Bu ırkçılıktır özgürlük değildir

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıya tepki gösterdi.
İsveç polisinin Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yakmayı amaçlayan gösteri düzenlemeye izin vermesinin ardından Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından Karadaği'nin imzasıyla yazılı açıklama yapıldı.
- Açıklamada, "Bu ırkçılıktır, özgürlük değildir ve resmi makamların desteklediği bireysel vahşete susulmamalıdır."ifadesine yer verildi.
İsveç polisi bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününe eşzamanlı olarak Medborgarplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yakmayı amaçlayan gösteriye izin verdiğini duyurmuştu.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.