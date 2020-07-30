Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Dünyada her 3 çocuktan 1i kurşundan zehirleniyor 5 yaş altı çocuklarda ömür boyu süren bozukluklar oluşuyor
AVRUPA

Dünyada her 3 çocuktan 1'i kurşundan zehirleniyor: 5 yaş altı çocuklarda ömür boyu süren bozukluklar oluşuyor

BM, dünyada yaklaşık 800 milyona denk gelen oranda her 3 çocuktan 1'inin kurşun zehirlenmesine maruz kaldığını açıklayan bir rapor yayınladı. Kurşun kirliliğinin, çocukların beyninde onarılamaz hasarlara yol açtığının altı çizilen raporda, özellikle 5 yaş altı çocuklarda ömür boyu sürecek nörolojik, bilişsel ve fiziksel bozukluklara neden olduğu uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile çevre kirliliği üzerine çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşu "Pure Earth" tarafından “Toksik Gerçek: Çocukların kurşun kirliliğine maruz kalması, potansiyel bir nesle zarar veriyor” başlıklı rapor yayımlandı.

  • Alanında ilk olduğu belirtilen ve Bangladeş, Gürcistan, Gana, Endonezya ve Meksika örnek alınarak hazırlanan rapora göre, dünya genelindeki her 3 çocuktan 1'inin kanında, desilitre başına 5 mikrogram oranında kurşun bulunuyor.

BM İnsan Hakları Konseyi: YPG çocukları kullanıyor
DÜNYA
BM İnsan Hakları Konseyi: YPG çocukları kullanıyor

Raporda, bu oranın dünya genelinde 800 milyona yakın çocuğa denk geldiği, bu çocukların yarısının Güney Asya’da yaşadığı vurgulandı.

5 yaş altı çocuklarda ömür boyu sürecek bozukluklar

Kurşun kirliliğinin, çocukların beyninde onarılamaz hasarlara yol açtığının altı çizilen raporda, özellikle 5 yaş altı çocuklarda ömür boyu sürecek nörolojik, bilişsel ve fiziksel bozukluklara neden olduğu uyarısı yapıldı.

  • Raporda, düşük ve orta gelirli ülkelerde araç sayısının artmasıyla kurşun asitli akülerin geri dönüşüm kuralları olmadan elden çıkarılmasının, çocuklardaki zehirlenmenin en büyük nedeni olarak gösterildi.

Kurşun kirliliğine sebep olan diğer unsurların da kurşun su boruları, boyalar, kutu yiyecekler, kozmetik ürünler ve bazı oyuncaklar olduğu kaydedildi.

Ölümcül sonuçlar doğuruyor

  • UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, kurşun kirliliğinin yaygınlığının bireyler ve toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisine karşı acil önlem alınması gerektiğini belirterek “Birkaç erken belirtiyle kurşun, çocukların sağlığına ve gelişimine ölümcül sonuçlar doğurabilecek şekilde sessizce zarar verir.” ifadesini kullandı.

BM: Myanmar soykırım yaptı, Arakanlılara zulüm sürüyor
DÜNYA
BM: Myanmar soykırım yaptı, Arakanlılara zulüm sürüyor
Abone Ol Google News
Bakan Albayraktan müjde

Bakan Albayrak'tan müjde

KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.
İki lider bayramlaştı

İki lider bayramlaştı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.
Bakan Koca uyardı

Bakan Koca uyardı

Bir süredir inişte olan vaka sayısı tekrar artıyor.
İçişleri açıkladı

İçişleri açıkladı

İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu.
Gençler 5 büyükşehir <br>başkanını oyladı

Gençler 5 büyükşehir
başkanını oyladı

Alinur Aktaş birinci İmamoğlu beşinci sırada.
Bayram namazı<br> saat kaçta?

Bayram namazı
saat kaçta?

​İl il Kurban Bayramı namazı saatleri.
​Nevşehir Belediyesinden organizasyon

​Nevşehir Belediyesinden organizasyon

​Lgs'de ilk 250 dereceye giren öğrencilere bisiklet hediyeleri verildi
Bayrama hazırlanıyor

Bayrama hazırlanıyor

​Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılınacak.

Sıralamayı değiştirdiler

Sıralamayı değiştirdiler

​CAS'ın 'Trabzonspor' kararı dengeleri değiştirdi.
Tereddüt göstermeyeceğiz

Tereddüt göstermeyeceğiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar.
Eyyam-ı bahur <br>sıcakları geliyor

Eyyam-ı bahur
sıcakları geliyor

Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacağı açıklandı.
Türkiye'de ilk:<br> Müjdeli haber Ankara'dan

Türkiye'de ilk:
Müjdeli haber Ankara'dan

Beş aydır aşı çalışmalarını sır gibi saklıyorlardı.
'En hafif tabirle soysuzluktur'

'En hafif tabirle soysuzluktur'

Bahçeli'den provokasyon yapanlara sert tepki.
Tüm illere <br>bayram talimatı

Tüm illere
bayram talimatı

​Sağlık Bakanı Koca, ilk müdürlüklerine talimatı verdi.
'Seçimler ertelensin'

'Seçimler ertelensin'

ABD Başkanı Trump'tan başkanlık seçimi hamlesi.
Hangi taşı kaldırsalar çıkıyor

Hangi taşı kaldırsalar çıkıyor

İncelemeye gelen ekipler şaşkına döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.