Dünyanın dört bir yanından gelen liderler Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Chirac’ın cenaze töreninde buluştu

Jacques için ilk olarak bu sabah Invalid Askeri Müzesi’nde bir askeri tören düzenlendi. Daha sonra Saint Sulpice Katedrali’nde dini tören yapıldı.
Küçük kızının yanına defnedilecek
Chirac, Montparnasse Mezarlığı’nda 2016 yılında ölen küçük kızı Laurence’ın yanına defnedilecek.
En renkli siyasetçilerden biri
Chirac’ın Invalid Askeri Müzesi’ne konan naaşın önünde hafta sonu binlerce Fransız saygı duruşunda bulunmuştu. Macron, Chirac’ın ölümü dolayısıyla pazartesi günü ulusal yas ilan etmişti.
AB bayrakları yarıya indirildi
Brüksel'de, Avrupa kurumlarının önündeki bayraklar, eski cumhurbaşkanı için yarıya indirildi. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Fransa halkıyla dayanışma içerisinde oldukları ifade edildi.