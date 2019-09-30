Dünya Dünyanın dört bir yanından gelen liderler Fransanın eski Cumhurbaşkanı Chiracın cenaze töreninde buluştu
AVRUPA

Dünyanın dört bir yanından gelen liderler Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Chirac’ın cenaze töreninde buluştu

ABD’nin eski Başkanı Bill Clinton, Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, İspanya’nın eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero dışında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 86 yaşında ölen Chirac’ı uğurlamak için Paris’e geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halefi Chirac'ın tabutu önünde saygı duruşunda bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halefi Chirac'ın tabutu önünde saygı duruşunda bulundu.

Jacques için ilk olarak bu sabah Invalid Askeri Müzesi’nde bir askeri tören düzenlendi. Daha sonra Saint Sulpice Katedrali’nde dini tören yapıldı.

Reuters
Çıkan yangın sonucu Notre Dame Katedrali’nin kapalı olması yüzünden dini tören Saint Sulpice Katedrali’nde gerçekleşmek zorunda kaldı.

Küçük kızının yanına defnedilecek

Chirac, Montparnasse Mezarlığı’nda 2016 yılında ölen küçük kızı Laurence’ın yanına defnedilecek.

Reuters
Macron, cenaze töreni için Paris'e gelen dünya liderlerini Elysee Sarayı’nda düzenlenecek öğle yemeğinde ağırlayacak.

En renkli siyasetçilerden biri

Chirac’ın Invalid Askeri Müzesi’ne konan naaşın önünde hafta sonu binlerce Fransız saygı duruşunda bulunmuştu. Macron, Chirac’ın ölümü dolayısıyla pazartesi günü ulusal yas ilan etmişti.

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti
DÜNYA
Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti

Chirac, 1995 ve 2007 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. 29 Kasım 1932 yılında Paris'te doğan Chirac, 5. Cumhuriyet tarihinin en renkli siyasetçilerinden biri olarak biliniyor. Chirac, 40 yılı aşkın siyaset yaşamı boyunca milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık ve Paris belediye başkanlığı görevlerinde bulundu.

AB bayrakları yarıya indirildi

Brüksel'de, Avrupa kurumlarının önündeki bayraklar, eski cumhurbaşkanı için yarıya indirildi. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Fransa halkıyla dayanışma içerisinde oldukları ifade edildi.

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