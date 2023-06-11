Dünyanın konuştuğu mucize kurtuluş: 4 çocuk 40 gün sonra ormanda sağ bulundu

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro yaptığı paylaşımda “Tüm ülke için büyük sevinç!” diyerek 1 Mayıs’ta içindeki 7 kişiyle birlikte kaybolan ve 17 Mayıs’ta enkazı bulunan uçaktaki biri henüz 11 aylık olan 4 çocuğun sağ olarak bulunduğunu duyurdu. Çocukların bulunması için günlerdir yoğun bir arama faaliyeti yürüten Kolombiya ordusu da haberi “Mucize, Mucize, Mucize” diyerek paylaştı.





Günlerdir aranıyorlardı





Açıklamada, 4 kardeşin Caqueta yönetim bölgesine bağlı ormanlık alanda yerlerinin tespit edildiği belirtildi. Askeri personel tarafından bulunan 13, 9, 4 yaşlarındaki çocukların ve 11 aylık bebeğin vücudunda sıvı kaybı ve böcek ısırıkları olduğu bildirildi. Yetkililerin 18 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, çocukların sağ olduğu duyurulmuş ancak akıbetleri doğrulanamamıştı. Kolombiya’nın güneyindeki ormanda enkazı bulunan uçaktaki diğer 3 kişinin cesedi aynı yerde bulunmuştu. Kazadan sonra 160 asker ve orman hakkında bilgiye sahip 70 yerlinin dahil olduğu kapsamlı bir arama başlatıldı.

Yiyecek ve broşür atıldı





Kolombiya ordusu çocukları kurtarmak için olağanüstü çaba gösterdi. Hürriyet'te yer alan habere göre hava kuvvetleri, İspanyolca ve çocukların kendi yerli dillerinde talimatlar vererek onlara yerlerinde kalmalarını söyleyen 10 bin el ilanını ormana attı. Broşürler ayrıca hayatta kalma ipuçları da içeriyordu ve ordu, yiyecek paketleri ve şişelenmiş su attı. Ordunun açıklamasına göre, kurtarma ekibi çocukları Kaza mahallinin yaklaşık beş kilometre batısında buldular. Çocukların, kurtarma ekiplerinin attığı yiyecekleri yedikleri ve kendi atalarından kalma bilgileri kullandıkları düşünülüyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun Bogota'daki hastanede çocukları ziyaret ederkenki görüntüleri servis edildi.





Hastanenin sağlık raporlarında çocukların hala yemek yiyemedikleri ancak riskli bir durumda olmadıkları bilgisi yer alıyor.