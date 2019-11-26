Eğitim ve sağlığa yerinde çözüm

Güvenli bölgelerden Türkiye’ye hasta sevkini en aza indirmek için yerinde hizmet ve tedaviye ağırlık veriliyor. Bu çerçevede devreye alınan 8 hastanede 2 bin 543 doktor hizmet verirken, bu zamana kadar 16 bini aşkın ameliyat, 7 binin üzerinde de doğum gerçekleştirildi. Hastaneler ve sağlık birimleri arasında iletişimi sağlamak için ambulans telsiz iletişim sistemi kuruldu.

Bölgede kurulan hastane

4 FAKÜLTEDE EĞİTİM

Gaziantep Üniversitesi de terörden temizlenen Afrin, El Bab, Cerablus ve Azez’de fakülteler açtı. Daha önce Halep Üniversitesi öğrencisi olan Afrinli Raman Cafer, “Afrin’de çok sayıda öğrenci, geleceğini yitirmemek için bu adımı sabırsızlıkla bekliyordu” derken, Doğu Guta’dan tehcir edilerek Afrin’e sığınan Gada Şami ise “Gaziantep Üniversitesinin açılışı mükemmel bir fırsat oldu. Şu an sınıf öğretmenliği okuyorum” diye konuştu.