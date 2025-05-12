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Ekvador’da sekiz asker öldürüldü

Ekvador’da sekiz asker öldürüldü

04:0012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ekvador'da, bir suç örgütüne düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada sekiz asker hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da ordunun, Kolombiya sınırına yakın Napo şehri kırsalındaki Alto Punino bölgesinde operasyon düzenlediği sırada askerler ile örgüt üyeleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada sekiz asker hayatını kaybederken yaralanan askerler operasyonla hastaneye kaldırıldı. Operasyonun, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) bağlı "Comandos de la Frontera" adlı gruba yönelik gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu grubun, Punino Nehri'nin yukarı havzasında yasa dışı madencilik faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.


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