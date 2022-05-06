Dünya Engin Altan Düzyatan Nepalde bayram organizasyonuna katıldı
AFRİKA

Engin Altan Düzyatan Nepal'de bayram organizasyonuna katıldı

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen programa katılmak için Ramazan Bayramı'nda başkent Katmandu'yu ziyaret etti.

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Haber Merkezi AA
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Engin Altan Düzyatan Nepal'de bayram organizasyonuna katıldı.

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen programa katılmak için Ramazan Bayramı'nda başkent Katmandu'yu ziyaret etti.

TRT'nin beğenilen "Diriliş Ertuğrul" ve son olarak "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizileriyle öne çıkan Düzyatan, Türkiye ve Nepal arasındaki turizm ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Jet Servis Aviation katkılarıyla Ramazan Bayramı'nda Nepal'de düzenlenen bir organizasyonda yer aldı.

Nepalli hayranlarıyla da bir araya gelen ünlü oyuncuya, 5 günlük programında Türk-Nepal İş Konseyi Başkanı Mustafa Akıncılar, Türk iş insanları ve yapımcıları eşlik etti.

Davet edenlere teşekkür etti

Katmandu Havalimanı'nda Nepal basınına değerlendirmede bulunan Düzyatan, kendisini davet eden Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Düzyatan, Nepal'i gezeceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ayrıca Pokhara ve Everest'e gideceğiz. Belki birbirimize daha da yakınlaşıp Nepal ve İstanbul'a turizm sağlayabiliriz." dedi.

Ünlü oyuncu, tüm Türk vatandaşlarına Nepal ve Katmandu'yu ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunacağını sözlerine ekledi.

Nepal'in tarihi ve turistik yerlerini, Pokhara'yı ve Everest'i gezen Düzyatan, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Nepal'de Türk dizilerini çok yoğun bir ilgiyle seyrediyorlar"

Ziyaretinde Düzyatan'a eşlik eden Türk-Nepal İş Konseyi Başkanı Akıncılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir program oldu. Diriliş Ertuğrul dizisiyle kendisinin orada çok fazla hayranı var. Nepal'de Türk dizilerini çok yoğun bir ilgiyle seyrediyorlar. Özellikle Engin Altan Bey'e yoğun bir sevgi gösterisi yaptılar." dedi.

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