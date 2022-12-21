FBI’dan organize işler: Twitter’ın iç işlerine müdahalesi belgelendi

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk kurumun kendinden önceki yönetiminin kirli çamaşırlarını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Bağımsız gazeteciler üzerinden “Twitter Dosyaları” isimli bir seri yayınlayarak kurumun ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde ne kadar yozlaştığını kamuoyuyla paylaşan Musk, Michael Shellenberger üzerinden ifşaatın 7. kısmını yayınladı. Gün yüzüne çıkan son bilgilere göre ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Twitter’da neredeyse tüm ipleri eline aldı. Shellenberger, Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarının ele geçirilmesi konusunda FBI’ın Twitter yöneticileriyle iletişime geçtiğini ve taleplerde bulunduğunu gösteren tweet dizisini paylaşarak, büronun kurumun direksiyonuna geçtiğini belgelerle ispatladı. Bir önceki ifşaatta FBI’ın 2020’de Twitter yöneticilerine (ABD dışından yapılan) “devlet propagandasını” yeterince rapor etmedikleri için hesap sorduğu ve şirketin güvenlik uygulamaları hakkında yazılı yanıt talep ettiği ortaya çıkmıştı.

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SEÇİM YILINDA BASKIYI ARTIRDI

Musk’ın retweet yaptığı gazeteci Shellenberger, Twitter Dosyaları 7. kısımda, FBI San Francisco Özel Ajanı Elvis Chan’ın, Twitter yöneticileri üzerinde baskı kurarak Hunter Biden dosyası başta olmak üzere bazı konularda yönlendirme yapmaya çalıştığı şeklinde paylaşımlarda bulundu. Shellenberger, tweet serisinde, ABD Başkanlık Seçimlerinin de yapılacağı, “2020’nin tamamı boyunca, FBI ve diğer kolluk kuvvetleri, Yoel Roth’u Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili raporları bir Rus ‘hackleme ve sızdırma’ operasyonu olduğu gerekçesiyle reddetmesi için defalarca hazırladı” ifadesini kullandı.FBI ve benzer istihbarat çevrelerinin veri paylaşımı yönündeki baskılarına Twitter yöneticisi Roth’un direnmeye çalıştığını belirten Shellenberger, başka bir Twitter yöneticisinin “istihbarat topluluğunun şirketin daha fazla bilgi paylaşmasını istediğini” belirten bir e-posta yazışmasının ekran görüntüsüne yer verdi.

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BIDEN İÇİN DİREKTİF VERDİ

Belgeler, New York Post’un, Hunter Biden’ın şüpheli denizaşırı iş anlaşmalarıyla ilgili 14 Ekim 2020 tarihli makalesini yayınlamasından saatler önce bir FBI ajanının Roth ile temasa geçtiğini gösterirken, Twitter’a söz konusu makaleye kısıtlama uygulaması konusunda verilen direktifini ortaya koydu. Shellenberger, 13 Ekim 2020 gecesi özel bir tek yönlü iletişim kanalı aracılığıyla Twitter yöneticisi Yoel Roth’a ve en az bir kişiye 10 belge göndererek, Roth ve meslektaşlarından belgeleri aldıklarını doğrulamalarını istediği bir belgeyi paylaştı.

RUS MÜDAHALESİNDEN ŞÜPHELENDİLER

Bağımsız gazeteci Michael Shellenberger, ifşa serisinde, Hunter Biden’ın yurt dışı ticari ilişkilerinin ifşa edilmesine yol açan dizüstü bilgisayarındaki bilgilerin ele geçirilmesiyle ilgili FBI’ın Twitter’dan defalarca yabancıların müdahalesi konusunda delil istediğini ifade etti. Gazeteci, Twitter yöneticilerinin ısrarla platformda “Çok az” Rus faaliyeti olduğunu belirttiklerine dikkat çekti. Shellenberger, FBI görevlisi Chan’ın Temmuz 2020’de, yaklaşan seçimlere yönelik tehditler hakkında bilgi paylaşabilmesi için Twitter yöneticileri için geçici olarak “Çok Gizli” güvenlik izinleri ayarladığını ortaya koyan e-postaya da delil olarak yer verdi.

ABD PROPAGANDASI YAP BASKISI

Bir önceki gün ise gazeteci Matt Taibbi’nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, FBI’ın Twitter’dan sürekli taleplerde bulunduğu ve hesap sorduğu ortaya çıkmıştı. İki kurum arasındaki yazışmalara yer veren Taibbi’nin paylaşımlarına göre, ABD devletinin propagandası yapan hesapların yeterince faal olmadığı gerekçesiyle FBI, Twitter’dan isteklerde bulundu ve şirket içi bilgilere erişim istedi. Twitter yöneticileri bir süre dirense de büro baskıları arttırdı ve bilgilere erişti.

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“Kara listeler” ortaya çıkmıştı

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan belgelerde, Twitter çalışanlarından oluşan ekiplerin kara listeler oluşturduğu, beğenilmeyen tweet’lerin trend olmasını engellediği ve seçilen hesapların ve hatta trend olan konuların görünürlüğünü aktif olarak sınırladığı ortaya çıkmıştı. İddiaya göre Twitter moderatörleri, belirli bir tweet’in kapsamını veya tüm hesabın keşfedilebilirliğini sınırlamak için kullanıcıyı “Trendler Kara Listesi”, “Kara Listede Ara” ve “Yükseltmeyin” gibi kategorilere ekledi. Söz konusu iddia, platformun ifade özgürlüğüne ket vurduğunu ve halkı maniple ettiğini gün yüzüne çıkarmıştı.