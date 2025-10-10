Filipinler’de 7.4 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetti

Filipinler’de meydana gelen depremdeki bilanço belirginleşiyor. Davao Sivil Savunma Ofisi Bölge Müdürü Ednar Dayanghirang, merkez üssü Filipinler’in Mindanao Adası’ndaki Davao Oriental eyaleti açıklarında olan 7.4 büyüklüğündeki depremde en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dayanghirang, can kayıplarının depremin merkez üssünün yakınlarındaki şehir ve kasabalarda yaşandığı belirtti. Başka bir yetkili ise depremde çok sayıda bina ve köprünün ağır hasar gördüğünü vurgulayarak, bölgedeki yıkımın boyutunu netleştirmeye yönelik çalışmaların hala sürdüğünü ifade etti.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü’nün (PHILVOCS) yerel saat ile 09:43’te 20 kilometre derinlikte kaydettiği depremin ardından birçok bölge için yapılan tsunami uyarısı ise ilerleyen saatlerde kaldırıldı. Ancak PHILVOCS tarafından yapılan açıklamada, bölge halkı artçı depremlere karşı tetikte olunması ve kıyı kesimlerinden uzak durulması hakkında uyarıldı.