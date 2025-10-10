Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Filipinler’de 7.4 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetti

Filipinler’de 7.4 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetti

21:5010/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler’in Davao Oriental eyaleti açıklarında olan 7.4 büyüklüğündeki depremde Davao Sivil Savunma Ofisi Bölge Müdürü Ednar Dayanghirang, en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Depremde çok sayıda bina ve köprünün ağır hasar gördüğü aktarıldı

Filipinler Davao Sivil Savunma Ofisi Bölge Müdürü Ednar Dayanghirang, merkez üssü Mindanao Adası’ndaki Davao Oriental eyaleti açıkları olan 7.4 büyüklüğündeki depremde en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


Filipinler’de meydana gelen depremdeki bilanço belirginleşiyor. Davao Sivil Savunma Ofisi Bölge Müdürü Ednar Dayanghirang, merkez üssü Filipinler’in Mindanao Adası’ndaki Davao Oriental eyaleti açıklarında olan 7.4 büyüklüğündeki depremde en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dayanghirang, can kayıplarının depremin merkez üssünün yakınlarındaki şehir ve kasabalarda yaşandığı belirtti. Başka bir yetkili ise depremde çok sayıda bina ve köprünün ağır hasar gördüğünü vurgulayarak, bölgedeki yıkımın boyutunu netleştirmeye yönelik çalışmaların hala sürdüğünü ifade etti.



Tsunami uyarısı kaldırıldı

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü’nün (PHILVOCS) yerel saat ile 09:43’te 20 kilometre derinlikte kaydettiği depremin ardından birçok bölge için yapılan tsunami uyarısı ise ilerleyen saatlerde kaldırıldı. Ancak PHILVOCS tarafından yapılan açıklamada, bölge halkı artçı depremlere karşı tetikte olunması ve kıyı kesimlerinden uzak durulması hakkında uyarıldı.



"BM ihtiyaç duyulması halinde yardım etmeye hazır"

Filipinler’deki Birleşmiş Milletler (BM) Koordinatörü Arnauld Peral, ülkedeki BM ekiplerinin durumu değerlendirdiğini ve ilgili devlet kurumlarıyla işbirliği sağlanacağını belirterek,
"BM ajansları, Filipinler hükümetinin ihtiyaç duyması halinde yardım etmeye hazır"
ifadelerini kullandı.


#deprem
#Filipinler
#tsunami
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?