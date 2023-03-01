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Dünya

Filistin’in “Kristal Gecesi”: İsrailli yetkililerden katliam çağrısı

Pazar günü İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın Huvara kentinde terör estirmelerinden saatler önce bazı İsrailli yetkililerin Filistinlilere karşı katliam çağrısı yaptığı ortaya çıktı. Batı Şeria’nın kuzeyinde yasadışı yerleşimleri yöneten Samiriye Konseyi Başkan Yardımcısı David Ben Zion’un İsrailli politikacılara Filistinlilere merhamet gösterilmemesi ve “Huvara köyünün haritadan silinmesi” gerektiğini söylediği tweet’i daha sonra sildiği bildirildi.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Filistinli yetkililer, Huvara ve diğer kasabalara yönelik saldırılarda en az bir Filistinlinin öldürüldüğünü, yaklaşık 400 Filistinlinin ise yaralandığını bildirdi.

Filistinli yetkililer, Huvara ve diğer kasabalara yönelik saldırılarda en az bir Filistinlinin öldürüldüğünü, yaklaşık 400 Filistinlinin ise yaralandığını bildirdi.

Pazar günü İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın Huvara kentinde terör estirmelerinden saatler önce bazı İsrailli yetkililerin Filistinlilere karşı katliam çağrısı yaptığı ortaya çıktı. Batı Şeria’nın kuzeyinde yasadışı yerleşimleri yöneten Samiriye Konseyi Başkan Yardımcısı David Ben Zion’un İsrailli politikacılara Filistinlilere merhamet gösterilmemesi ve “Huvara köyünün haritadan silinmesi” gerektiğini söylediği tweet’i daha sonra sildiği bildirildi. Filistinli yetkililer, Huvara ve diğer kasabalara yönelik saldırılarda en az bir Filistinlinin öldürüldüğünü, yaklaşık 400 Filistinlinin ise yaralandığını bildirdi. Yerleşimciler en az 35 evi tamamen ateşe verirken, 40 ev kısmen hasar gördü. 100’den fazla araba da ateşe verildi. Yaşananların, 9 Kasım 1938’de Almanya’da Naziler tarafından Yahudiler’e âit ev, iş yeri ve sinagoglara yapılan ve “Kristal Gece” adı verilen kanlı baskınları hatırlattığı belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria’da saldırının meydana geldiği yer de dahil olmak üzere illegal İsrail yerleşimlerini temsil eden Ben Zion, daha sonra yaptığı açıklamada yorumu “o anın heyecanıyla” yazdığını söyledi.

Bakan da beğendi

Ben Zion’un attığı şiddete çağıran tweet, Filistinlilere karşı ırkçı tutumuyla bilinen ülkenin aşırı sağcı maliye bakanı Bezalel Smotrich tarafından da beğenildi. Smotrich pazar günü ayrıca İsrail ordusunun tanklar ve helikopterlerle Filistin şehirlerini acımasızca vurması gerektiğini de söyledi. Öte yandan, aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben Gvir’in Yahudi Gücü Partisi milletvekili Son Har-Melech, uygulanan terör için “güvenlik talep eden yüzlerce Samaria sakininin haklı çığlığı” dedi. Bir başka Yahudi Gücü milletvekili Zvika Fogel ise, “Huvara kapatıldı ve yakıldı. Görmek istediğim şey bu. Ancak bu şekilde caydırıcılık elde edebiliriz” şeklinde konuştu. Başbakan Binyamin Nentanyahu’nun Likud partisinden bir milletvekili ise, devleti “demir yumrukla hareket etmeye” çağırdı.

Önceden hazırlanmış

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde de, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Huvara beldesinde Filistinlilere karşı organize saldırılara girişen Yahudi yerleşimcileri desteklemekle itham edildi. Huvara’daki hadisenin “iyi organize edildiğine” işaret edilen haberde, “Yahudi gençlerin önceden hazırlanmış molotofkokteylleriyle beldeye girdikleri” vurgulandı.


#İsrail
#Filistin
#Batı Şeria
#Ben-Gvir
#Bezalel Smotrich
1 saat önce
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Filistin’in “Kristal Gecesi”: İsrailli yetkililerden katliam çağrısı
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