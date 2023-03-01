Filistin’in “Kristal Gecesi”: İsrailli yetkililerden katliam çağrısı

Pazar günü İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın Huvara kentinde terör estirmelerinden saatler önce bazı İsrailli yetkililerin Filistinlilere karşı katliam çağrısı yaptığı ortaya çıktı. Batı Şeria’nın kuzeyinde yasadışı yerleşimleri yöneten Samiriye Konseyi Başkan Yardımcısı David Ben Zion’un İsrailli politikacılara Filistinlilere merhamet gösterilmemesi ve “Huvara köyünün haritadan silinmesi” gerektiğini söylediği tweet’i daha sonra sildiği bildirildi. Filistinli yetkililer, Huvara ve diğer kasabalara yönelik saldırılarda en az bir Filistinlinin öldürüldüğünü, yaklaşık 400 Filistinlinin ise yaralandığını bildirdi. Yerleşimciler en az 35 evi tamamen ateşe verirken, 40 ev kısmen hasar gördü. 100’den fazla araba da ateşe verildi. Yaşananların, 9 Kasım 1938’de Almanya’da Naziler tarafından Yahudiler’e âit ev, iş yeri ve sinagoglara yapılan ve “Kristal Gece” adı verilen kanlı baskınları hatırlattığı belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria’da saldırının meydana geldiği yer de dahil olmak üzere illegal İsrail yerleşimlerini temsil eden Ben Zion, daha sonra yaptığı açıklamada yorumu “o anın heyecanıyla” yazdığını söyledi.