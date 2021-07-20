Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macrondan terör örgütü YPGye meşruiyet sözü
AVRUPA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan terör örgütü YPG'ye 'meşruiyet' sözü

Terör örgütü PYD/YPG için "Bizim uzantımız" açıklaması yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terör örgütü mensuplarını Paris'te ağırladı. Görüşmede, sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' mensuplarına teşekkür eden Macron, eli kanlı örgütü uluslararası camianın tanıması için çalışacağı sözünü verdi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macrondan terör örgütü YPGye meşruiyet sözü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' mensupları ile Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE SÖZ VERDİ

Fransa medyasında yer alan haberlere göre, Macron görüşmede terör örgütü mensuplarının fedakarlık yaptığını savunarak, eli kanlı örgüt mensuplarına teşekkür etti.

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Haberlerde, Macron'un görüşmede terör örgütüne meşruluk kazandırılması üzerinde durduğu, bu yönde söz verdiği ve Fransa'nın bunun için çaba göstereceğini söylediği belirtildi.

TÜRKİYE'DEN FRANSA'YA KINAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' mensupları ile görüşmesi Türkiye tarafından kınandı.

Yazılı bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Fransa’nın tüm çağrılarımıza rağmen bölücü gündeme sahip bu eli kanlı terör örgütü ve uzantılarıyla sürdürmekte olduğu ilişki, Türkiye’nin milli güvenliği, Suriye‘nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması çabalarına zarar vermektedir" dedi.

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