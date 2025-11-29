Yeni Şafak
Fransa zorunlu askerliğe dönüyor

04:0029/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
Fransa, Rusya ile olası bir çatışma endişesinin artması nedeniyle 25 yıl önce kaldırılan zorunlu askerliği yeniden hayata geçiriyor. Belçika ve Hollanda gönüllü askerlik başlatırken Almanya benzer bir plan üzerinde çalışıyor.

Avrupa Birliği'nin Almanya ile birlikte iki lokomotif ülkesinden biri olan Fransa, Rusya ile olası bir çatışma endişesinin artması nedeniyle 25 yıl önce kaldırılan zorunlu askerlik hizmetini sınırlı bir biçimini yeniden hayata geçirecek. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genç kadın ve erkeklerin gönüllü olarak 10 aylık ücretli askeri eğitim alacağı yeni planı duyurdu. Programın gelecek yazdan itibaren aşamalı şekilde uygulanmaya başlayacağı belirtildi. Öncelikle 18 ve 19 yaşındakiler programa alınacak ve aylık en az 800 avro ödeme yapılacak. Uygulamanın ilk aşamada 2026’da 3 bin genci kapsayacağı, 2035’e kadar bu sayının 50 bine yükselmesinin planlandığı duyuruldu. Fransa’nın hâlihazırda 200 bin asker ve 47 bin yedek personeli bulunuyor. Yeni düzenleme ile profesyonel asker, yedekler ve gönüllülerden oluşan üç basamaklı bir yapı hedefleniyor. Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon, geçtiğimiz günlerde askeri planlamanın “önümüzdeki üç-dört yıl içinde Rusya ile bir karşılaşma ihtimali üzerine kurulduğunu” söylemiş ve “savaşta çocuk kaybetmeye hazırlanılması gerektiğini” ifade etmişti. Sözleri büyük tepki çekmiş, Macron ise genç gönüllülerin Ukrayna’ya gönderilmeyeceğini kesin bir dille açıklamıştı.

AVRUPA ÜLKELERİNDE BENZER ADIMLAR

Rusya’nın saldırgan politikaları nedeniyle askeri güçlerini güçlendirmeye çalışan birçok Avrupa ülkesi, son dönemde farklı modellerde askerlik programları yürürlüğe koydu. Belçika ve Hollanda gönüllü askerlik başlatırken, Almanya benzer bir plan üzerinde çalışıyor. Litvanya ve Letonya’da kura sistemine dayalı zorunlu askerlik uygulanıyor. İsveç’in NATO’ya katılmasının ardından 9–15 aylık askeri hizmet sistemi yeniden başlatıldı. Finlandiya ve Yunanistan ise zorunlu askerliği hiç kaldırmadı. Belçika Savunma Bakanlığı bu ay 17 yaşındakilere gönüllü askerlik için ayda yaklaşık 2.000 avro teklif içeren mektuplar gönderdi. Fransa genelinde yapılan son kamuoyu araştırması, halkın yüzde 73’ünün gönüllü askerliği desteklediğini gösterdi.



