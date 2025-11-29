Fransa zorunlu askerliğe dönüyor

Avrupa Birliği'nin Almanya ile birlikte iki lokomotif ülkesinden biri olan Fransa, Rusya ile olası bir çatışma endişesinin artması nedeniyle 25 yıl önce kaldırılan zorunlu askerlik hizmetini sınırlı bir biçimini yeniden hayata geçirecek. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genç kadın ve erkeklerin gönüllü olarak 10 aylık ücretli askeri eğitim alacağı yeni planı duyurdu. Programın gelecek yazdan itibaren aşamalı şekilde uygulanmaya başlayacağı belirtildi. Öncelikle 18 ve 19 yaşındakiler programa alınacak ve aylık en az 800 avro ödeme yapılacak. Uygulamanın ilk aşamada 2026’da 3 bin genci kapsayacağı, 2035’e kadar bu sayının 50 bine yükselmesinin planlandığı duyuruldu. Fransa’nın hâlihazırda 200 bin asker ve 47 bin yedek personeli bulunuyor. Yeni düzenleme ile profesyonel asker, yedekler ve gönüllülerden oluşan üç basamaklı bir yapı hedefleniyor. Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon, geçtiğimiz günlerde askeri planlamanın “önümüzdeki üç-dört yıl içinde Rusya ile bir karşılaşma ihtimali üzerine kurulduğunu” söylemiş ve “savaşta çocuk kaybetmeye hazırlanılması gerektiğini” ifade etmişti. Sözleri büyük tepki çekmiş, Macron ise genç gönüllülerin Ukrayna’ya gönderilmeyeceğini kesin bir dille açıklamıştı.