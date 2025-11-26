Yeni Şafak
Macron: Ukrayna’da barış gücü İngiliz, Fransız ve Türk askerlerinden oluşacak

09:2426/11/2025, Çarşamba
Macron
Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna-Rusya barışının sağlanması durumunda İngiliz, Fransız ve Türk askerlerinin barış gücü olarak Ukrayna'ya konuşlanacağını açıkladı.

Ukrayna-Rusya savaşında barış umutları tekrar yeşerdi.


ABD'nin 25 maddelik barış planı etrafında tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi gerçekleştirildi.


Çevrim içi yapılan toplantıda önemli başlıklar masaya yatırılırken daha sonra uluslararası başka bir programda basına açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üzerinde durulan çözüm maddeleri hakkında konuştu.


"Güvence güçleri oluşturuyoruz"


Barış anlaşmasının imzalanması durumunda İngiliz, Fransız ve Türk askerlerinin Ukrayna’da barış gücü olarak konuşlanacağını açıklayan Macron şunları söyledi:


“İkinci bölüm, ikinci savunma hattı, bizim ‘güvence güçleri’ dediğimiz şeydir.

Bu şu anlama geliyor: Cephe hattından uzakta fakat Kiev ve Odesa gibi geri çekilme noktalarında bulunmak.

Ama planlarımız var, güvence güçlerini oluşturuyoruz.

Türk askeri Ukrayna'daki barış gücü olacak


Bu şu demek: Fransız ve Avrupalı askerlerin yanı sıra, İngiliz, Fransız ve Türk askerleri de barış imzalandığı gün yani bir savaş bağlamında değil güvenlik ve eğitim faaliyetleri yürütmek üzere orada olacak.

Şu anda NATO’nun doğu kanadındaki bazı ülkelerde yaptığımız gibi.

Bu farklı bir durum olacak çünkü bu uzun vadeli bir hükümetler arası koalisyon olmayacak

Ancak hava, kara ve deniz alanlarında aktif olarak neler yapmaya hazır olduklarını şimdiden bildiren yaklaşık yirmi ülke var.”



