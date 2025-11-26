Macron: Ukrayna’da barış gücü İngiliz, Fransız ve Türk askerlerinden oluşacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna-Rusya barışının sağlanması durumunda İngiliz, Fransız ve Türk askerlerinin barış gücü olarak Ukrayna'ya konuşlanacağını açıkladı.
Ukrayna-Rusya savaşında barış umutları tekrar yeşerdi.
ABD'nin 25 maddelik barış planı etrafında tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi gerçekleştirildi.
Çevrim içi yapılan toplantıda önemli başlıklar masaya yatırılırken daha sonra uluslararası başka bir programda basına açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üzerinde durulan çözüm maddeleri hakkında konuştu.
"Güvence güçleri oluşturuyoruz"
Barış anlaşmasının imzalanması durumunda İngiliz, Fransız ve Türk askerlerinin Ukrayna’da barış gücü olarak konuşlanacağını açıklayan Macron şunları söyledi: