Fransa’da aşırı sıcaklardan 7 kişi öldü

Fransa’da sıcaklıklar cumartesi gününden bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülke genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok kişi serinlemek için sahillere yönelirken, çok sayıda boğulma vakası ve sağlık sorunu da yaşandı. Fransız Enerji’den Sorumlu Bakan Yardımcısı Maud Bregeon, 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bregeon, hayatını kaybedenlerin beşinin göl, nehir veya sahillerde boğulma sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Başkent Paris’te Pazar günü düzenlenen 10 kilometrelik bir koşu sırasında da bir kişi ölürken, 10 kişinin kritik durumda hastaneye kaldırıldı.