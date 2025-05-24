Fransa'da elektrik kesintisi: Resmen hayat durdu

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda ciddi bir elektrik kesintisi yaşandı.

AFP'ye konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen polis kaynakları, yerel saatle sabah 10:00'dan sonra başlayan elektrik kesintisinin sebebinin yakındaki Tanneron köyünde bulunan bir trafo merkezinde çıkan yangın olduğunu ve muhtemelen bir kundaklama saldırısı olduğunu bildirdi.

İspanya ve Portekiz'i hatırlattı

Şebeke operatörü RTE, Cannes ve çevresinde 160 bin evin kesintiden etkilendiğini açıkladı.

Film Festivali, “alternatif bir elektrik güç kaynağına geçildiğini, bunun da kapanış töreni de dahil olmak üzere bugün için planlanan etkinlik ve gösterimleri normal koşullarda sürdürmeyi sağladığını” duyurdu.

Kartlar çalışmıyor

Yerel yetkililerin bildirdiği kesinti sonrası, birçok kişi sokaklarda beklemeye başladı.

Bu olay, geçtiğimiz ay İspanya, Portekiz ve Fransa’nın çeşitli bölgelerinde milyonlarca insanı elektriksiz bırakan geniş çaplı kesintilerin ardından meydana geldi.

Bazı çalışanlar, Cannes genelinde elektriklerin kesik olduğunu, mağaza ve restoranlarda ışıkların kapalı olduğunu ve sadece nakit ödeme yapılabildiğini bildirdi.

Trafik ışıkları söndü

Trafik ışıkları da çalışmadığı için yollarda tıkanmalar meydana geldi.

İnternet kesintilerinin yaşandığı, WhatsApp gibi popüler uygulamaların çevrimdışı olduğu kaydedildi.







