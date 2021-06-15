Dünya Fransada IKEAya 1 milyon avro casusluk cezası
AVRUPA

Fransa'da IKEA'ya 1 milyon avro casusluk cezası

Fransa'da, İsveç'in mobilya devi IKEA'ya "2009-2012 döneminde yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü" gerekçesiyle 1 milyon avro para cezası verildi. IKEA'nın üst düzey yöneticisinin çalışanlara, iş başvurusu yapan kişileri gözetlemek için yasa dışı sistem kurma emri verdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Fransada IKEAya 1 milyon avro casusluk cezası
Fransa'da IKEA'ya "çalışanlarına karşı casusluk faaliyetleri" nedeniyle 1 milyon avro para cezası.

Fransa'da, İsveç'in mobilya devi IKEA'ya "2009-2012 döneminde yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü" gerekçesiyle 1 milyon avro para cezası verildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Versailles Mahkemesi, IKEA'nın eski üst yöneticisi (CEO) Jean-Louis Baillot'ya "çalışanlara, iş başvurusu yapan kişileri gözetlemek için yasa dışı sistem kurma emri verdiği" gerekçesiyle 2 yıl tecilli hapis ve 50 bin avro para cezası verdi.

1 MİLYON AVRO CEZA

Baillot'un suçlamaları reddederek karara itiraz edeceği belirtildi.

IKEA da "2009-2012 döneminde yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü" gerekçesiyle 1 milyon avro para cezasına çarptırıldı.

Versailles Savcısı Pamela Tabardel, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, bu davanın amacının kitlesel gözetim tehdidine karşı özel hayatların korunması olduğunu belirtmişti.

IKEA Fransa hakkında, 2 milyon avro para cezası istenmişti.

2009-2012 döneminde yapılan bu casusluk faaliyetlerinin 400'e yakın kişinin hayatını etkilediği ifade edilmişti.

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