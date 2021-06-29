Dünya PKKlılar Fransadaki Charles de Gaulle Havaalanında Türkiye ve THY karşıtı gösteri yaptı
AVRUPA

PKK'lılar Fransa'daki Charles de Gaulle Havaalanı'nda Türkiye ve THY karşıtı gösteri yaptı

Avrupa'da terör örgütü PKK'nın meşrulaştırıldığı ülkeler arasında başı çeken Fransa'da, örgüt sempatizanları tarafından Türkiye ve Türk Hava Yolları karşıtı provokasyon gösterisi düzenlendi. Charles de Gaulle Havaalanı'nın içerisinde, ellerine örgüt paçavraları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini alan sempatizanlar, "boykot" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fransada yer alan Charles de Gaulle Havaalanında PKK provokasyonu: Türkiye ve Türk Hava Yollarına boykot çağrısı yaptılar
Charles de Gaulle Havaalanı'nda bir araya gelen PKK sempatizanları

Avrupa'da PKK sempatizanlarının yaşamını sürdürdüğü ülkeler arasında başı çeken ve her fırsatta örgütü meşrulaştırmaya çalışan Fransa'da, Charles de Gaulle Havaalanı'nda PKK provokasyonu düzenlendi.

Örgüt paçavralarıyla "boykot" çağrısı

Ellerine örgüt paçavraları ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini alan grup, Türkiye ve Türk Hava Yolları için "boykot" çağrısı yaptı.

Gruba güvenlik güçleri tarafından herhangi bir müdahalede bulunulmazken, sosyal medya kullanıcıları Fransız yetkililere tepki gösterdi.

Görüntüleri servis eden İtalyan gazeteci, Giuseppe Mancini, "Ben de aynısını Usame bin Ladin'in bir portresi ve siyah bir "Sonsuza kadar cihat" pankartı ile yapmak istiyorum: Sadece ne olduğunu görmek için" diyerek iki yüzlü tutuma tepki gösterdi.

Geçtiğimiz hafta Fransa Parlamentosunu 'resmi davet' ile ziyaret etmişlerdi

Öte yandan terör örgütünün siyasi ayağından isimlerin oluşturduğu bir heyet Fransa Parlamentosu’nun resmi daveti ile Paris’e gitmişti. Bu tarz eylemlere sık sık başvuran Fransız yönetimi PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’yi meşrulaştırma çabasını sürdürüyor.

Fransa’dan PKK’ya resmi davet
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