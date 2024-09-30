Fransız gazetesinden büyük iddia: İranlı bir köstebek İsrail'in Hizbullah liderini ortadan kaldırmasına nasıl yardım etti?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fidan yaptığı açıklamada "Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var. Hizbullah'a yönelik operasyonlar arttırılmış durumda. Anlaşılan o ki bu saldırılara çok uzun zamandır hazırlanıyorlardı. Nasrallah bölge için önemli bir faktördü. Hem İran için hem Hizbullah için büyük bir kayıp oldu" ifadelerini kullandı.