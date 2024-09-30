Fransız gazetesinden büyük iddia: İranlı bir köstebek İsrail'in Hizbullah liderini ortadan kaldırmasına nasıl yardım etti?

Gazze'deki savaşını Lübnan'a taşıyan İsrail'in, yüzlerce sivili katletmesinin ve 'Direniş Ekseni'nin Lübnan ayağı Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah dahil üst komuta kademesine suikastlar düzenlemesinin yankıları sürüyor. İsrail ve Amerikan basını Nasrallah suikastının yıllar süren istihbarat çalışmalarının bir sonucu olduğunu yazarken, Fransız basınından farklı bir iddia geldi. Gazeteye konuşan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yerini İsrail'e bildiren kişinin, İranlı bir ajan olduğunu yazdı.
Fransız gazetesi Le Parisien, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yerini İsrail'e bildiren kişinin, İranlı bir ajan olduğunu yazdı. İddia, ismi açıklanmayan bir Lübnanlı güvenlik kaynağından geldi.
Gazete konuşan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Nasrallah'ın yerine İsrail'e "İranlı bir ajanın bildirdiğini" ileri sürdü. Gazeteye isim vermeden konuşan kaynağa göre İranlı ajan, "Nasrallah'ın cuma günü Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bulunan Hizbullah merkez karargahına gelmeyi planladığı" yönünde İsrail'e istihbarat verdi. İranlı ajanın Nasrallah'ın planlanan gelişinin ayrıntılarına dair birkaç saat öncesinden bilgi sağladığı, İsrail'in sığınak delici bombalarla yüklü savaş uçaklarının da bunun üzerine saldırı pozisyonu aldığı ileri sürüldü.
'İran sisteminde yerleşik bir ajan'
Söz konusu ajanın "İran sisteminde yerleşik olduğu" iddia edildi.
İddiaya göre suikast, İsrail'in bir gün önce hava saldırısı ile öldürdüğü Hizbullah hava kuvvetleri komutanı Muhammed Hüseyin Surur'un cenaze töreni ile eş zamanlı düzenlendi. Hizbullah'ın cenazeye hazırladığı sırada, Nasrallah'ın gelişi için hazırda bekleyen uçakların havalandığı ileri sürüldü.
'Devrim Muhafızları komutanı ile aynı araçta geliyordu'
Haberde, Nasrallah'ın Dahiye'ye, İran Devrim Muhafızları'nın Lübnan'daki Kudüs Gücü komutanı Abbas Nilforuşan ile aynı araçta geldiği de iddia edildi. Nilforuşan'ın da, Nasrallah ile aynı saldırıda öldürüldüğü açıklanmıştı.
Le Parisien'e konuşan kaynaklar, "İranlı ajanın verdiği hayati bilgi olmasaydı, söz konusu operasyonun düzenlemeyeceği" yorumunu yaptı.
'2006'dan beri gördüğümüz en büyük saldırı'
İsrail ordusu, Hizbullah'ın askeri operasyonlarını planladığı güvenli yeraltı odasında toplanana kadar bekledi ve saldırı emri verdi. Toplamda, İsrail F-35'leri altı adet iki tonluk bomba attı.
Aynı güvenlik kaynağı, "Bu, 2006'dan beri gördüğümüz en büyük saldırı" dedi. Patlama Beyrut şehir merkezine kadar duyuldu ve Hizbullah'ın karargahının üzerinde kalın bir bulut yükseldi. Devasa 30 metre derinliğindeki kraterde sadece molozlar kaldı. İki komşu bina da yıkıldı.
Ahmedinejad itiraf etti: İran'ın kurduğu birimi Mossad ele geçirmiş
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedijad, İsrail'in İran'daki bir kuruma MOSSAD ajanı yerleştirdiğini iddia etti. Ahmedijad, " İsrail'e karşı koyma birimi kurduk başındaki kişi MOSSAD ajanı çıktı" dedi.