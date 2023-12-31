Fransız milletvekilinden 'soykırım' vurgusuyla İsrail'e karşı iktidara yaptırım çağrısı: Netanyahu başkasına zarar veremeyecek hale getirilmeli

Portes, X sosyal medya platformundan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hedeflerimize ulaşmadan savaşın durdurulmasını talep eden uluslararası baskıya boyun eğmeyi reddettim." açıklamasının haberini alıntılayarak paylaşım yaptı.

"Filistin nefretine bağımlı olan bu aşırı sağcı fanatik (Netanyahu) başkasına zarar veremeyecek hale getirilmeli." ifadesini kullanan Portes, Fransa'nın derhal İsrail'e karşı yaptırım prosedürü başlatması gerektiğini vurguladı.

LFI Milletvekili Portes, ülkesinde bir İsrailli Büyükelçinin olmasını sorgulayarak "Bu insanlar (İsrailli yetkililer) bir soykırım yapıyor, sessizce bunu seyredemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.