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Fransız milletvekilinden 'soykırım' vurgusuyla İsrail'e karşı iktidara yaptırım çağrısı: Netanyahu başkasına zarar veremeyecek hale getirilmeli

Terör devleti İsrail'İn Filistinlilere yönelik sürdürdüğü soykırım saldırılarına karşı Batı'dan da ses yükselmeye başladı. Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, soykırım işlediğini belirttiği İsrail'e karşı yaptırım uygulanması yönünde Fransız hükümetine çağrıda bulundu. "Filistin nefretine bağımlı olan bu aşırı sağcı fanatik (Netanyahu) başkasına zarar veremeyecek hale getirilmeli." ifadesini kullanan Portes, Fransa'nın derhal İsrail'e karşı yaptırım prosedürü başlatması gerektiğini vurguladı.

Semih Bozkuş
01:01 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes
Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes

Bebek katili soykırımcı İsrail'e karşı Fransa'da 'yaptırım' çağrıları yankılanmaya başladı.

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, İsrailli yetkililerin Gazze'de "soykırım" yaptığını belirterek, iktidardan İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını istedi.

Portes, X sosyal medya platformundan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hedeflerimize ulaşmadan savaşın durdurulmasını talep eden uluslararası baskıya boyun eğmeyi reddettim." açıklamasının haberini alıntılayarak paylaşım yaptı.

"Netanyahu başkasına zarar veremeyecek hale getirilmeli"

"Filistin nefretine bağımlı olan bu aşırı sağcı fanatik (Netanyahu) başkasına zarar veremeyecek hale getirilmeli." ifadesini kullanan Portes, Fransa'nın derhal İsrail'e karşı yaptırım prosedürü başlatması gerektiğini vurguladı.

LFI Milletvekili Portes, ülkesinde bir İsrailli Büyükelçinin olmasını sorgulayarak "Bu insanlar (İsrailli yetkililer) bir soykırım yapıyor, sessizce bunu seyredemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



#Fransa
#İsrail
#Gazze
#Soykırım
#Yaptırım
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