Gazze'de can kaybı 68 bin 527'ye çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 48 saat içinde 8 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 68 bin 527'ye yükseldiği bildirildi.
Yıkıntılar arasındaki cesetler için kazı çalışmaları yapılırken, buna bağlı olarak can kaybı da artıyor.
Can kaybı 68 bin 527'ye çıktı
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 48 saat içinde 8 kişinin cansız bedeninin ve 13 yaralının getirildiği bildirildi.
İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 527'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 170 bin 395'e ulaştığı aktarıldı.
Teslim alınan cenazelerden 72'sinin kimliği tespit edildi
Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 93, enkaz altından çıkarılanların sayısının 472, yaralı sayısının da 337 olduğu bildirildi.