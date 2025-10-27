Gazze'de can kaybı 68 bin 527'ye çıktı

Gazze Şeridi' nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından bölgede arama çalışmaları gerçekleştiriliyor.





Yıkıntılar arasındaki cesetler için kazı çalışmaları yapılırken, buna bağlı olarak can kaybı da artıyor.





Can kaybı 68 bin 527'ye çıktı





Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 48 saat içinde 8 kişinin cansız bedeninin ve 13 yaralının getirildiği bildirildi.





İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 527'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 170 bin 395'e ulaştığı aktarıldı.





Teslim alınan cenazelerden 72'sinin kimliği tespit edildi





Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 93, enkaz altından çıkarılanların sayısının 472, yaralı sayısının da 337 olduğu bildirildi.





Bakanlık açıklamasında, "Şu ana kadar, İsrail güçlerinden teslim alınan 195 cenazeden 72'sinin kimlik tespiti yapılmış durumda." ifadeleri kullanıldı.











