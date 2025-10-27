Yeni Şafak
Altın Portakal Gazze karanlığını hatırlattı

04:0027/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış töreni yapıldı.

Törende, Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen Onur Ödülü’ne layık görülürken, Senarist-Yazar Feride Çiçekoğlu’na “Emek Ödülü”, Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı’ya “Başarı Ödülü”, Senarist-Yönetmen Cansu Baydar’a ise “Genç Sinemacı Başarı Ödülü” verildi. Sinema Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Galip Görür, sinemanın ışığının olduğu yerde umut ve yaşamın var olduğuna işaret ederek, “Ama bugün Gazze’de çocukların üzerine karanlık düşüyor. Yaşamı öldürüyorlar. Bunun farkında olan sinemacılar olalım” ifadelerini kullandı.



