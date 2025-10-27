Altın Portakal Gazze karanlığını hatırlattı

Törende, Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen Onur Ödülü’ne layık görülürken, Senarist-Yazar Feride Çiçekoğlu’na “Emek Ödülü”, Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı’ya “Başarı Ödülü”, Senarist-Yönetmen Cansu Baydar’a ise “Genç Sinemacı Başarı Ödülü” verildi. Sinema Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Galip Görür, sinemanın ışığının olduğu yerde umut ve yaşamın var olduğuna işaret ederek, “Ama bugün Gazze’de çocukların üzerine karanlık düşüyor. Yaşamı öldürüyorlar. Bunun farkında olan sinemacılar olalım” ifadelerini kullandı.