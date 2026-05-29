Gazze’de işgal genişliyor

İşgalci İsrail ordusu, 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkese rağmen son dönemde Gazze’ye yönelik kanlı saldırılarını artırıyor. İsrail ordusunun, Arife Günü'nden beri Gazze’nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin dün yayınlanan açıklamada, İsrail kuvvetlerinin son 48 saat içinde Gazze’deki çeşitli noktalara düzenlediği saldırılarda en az 16 sivilin yaşamını yitirdiği 39 sivilin ise yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Kurban Bayramı’nın birinci gününde Gazze kent merkezindeki El-Remal Mahallesi’ne bombardıman gerçekleştirmişti. Bombardımanda, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed el-Avde yaşamını yitirmişti. İsrail’in Gazze’ye yönelik son dönemde artırdığı saldırı ve ateşkes ihlallerinin ardından Hamas’tan sert bir açıklama geldi. Gazze'deki ateşkesin saldırılar nedeniyle çökme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail ordusunun işlediği "yeni bir suç" ve Şarm eş-Şeyh’te imzalanan ateşkes anlaşmasının "açık ihlali" olduğu vurgulandı.

İsrail’in Gazze genelinde sivillere yönelik saldırılarını artırdığı kaydedilen açıklamada, “Bu saldırılar, İsrail’in Gazze’ye karşı iki yıl süren soykırım sürecine geri dönme niyetini gösterdiği” değerlendirmesi yapıldı. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurdu. Başbakan Netanyahu, Vadi Konferansı isimli etkinlikte, Gazze Şeridi'nde iki yılı aşkın süredir yürüttükleri işgal ile Lübnan'a yönelik kara ve hava saldırılarına ilişkin konuştu. İşgalci güç son dönemde ateşkes sonrası kurulan "Sarı hat"tı adım adım genişlettiği ve 2 milyon Filistinliyi 133 kilometrekarelik bir alana sıkıştırdığı biliniyor. Öte yandan, İsrail’in son saldırılarıyla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında ölen sivillerin sayısı 922’ye ulaştı. İşgal ordusunun Gazze’de soykırım işlemeye başladığı 7 Ekim 2023’ten beri toplam ölü sayısı 72 bin 819'a çıkarken, yaralı sayısı da 172 bin 894'i buldu.