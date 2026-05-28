Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin merkezine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 8'e çıktı. Yakınlarını kaybedenlerden Suzan Azzam, "Bayram günüydü ve öldürülenler de çocuktu. Ne istediler onlardan, çocuklardan ne istiyorlar?" dedi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi.
Saldırı sonrası binada ağır hasar oluşurken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaşamını yitirenlerin yakınlarından Suzan Azzam ve Eşref es-Suveyraki, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde konuştu.
"Bayram günüydü ve öldürülenler de çocuktu"
İsrail ordusu, hiçbir uyarı yapmadan binayı doğrudan bombaladı
Suveyraki de İsrail ordusunun hiçbir saldırı uyarısı yapmadan binayı doğrudan bombaladığını söyledi.
İsrail'in saldırısında ölenlerin masum insanlar olduğunun altını çizen Suveyraki, şunları kaydetti:
- "Öldürülenler savunmasız masum insanlardı. Vallahi hiçbir grupla bir bağlantımız yoktu, hayatımız boyunca bir grupla bağlantımız olmadı. Yiyeceğimiz bir parça ekmek için mücadele ediyoruz."
Suveyraki, İsrail saldırısında ölenlerden birinin de 4 aylık hamile ablası olduğunu dile getirdi.
İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avde'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti.
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 910'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.