Gazze’de bayram yok

Gazze’de Kurban Bayramı da gözyaşıyla karşılandı. İsrail saldırılarında yakınlarını kaybeden Filistinliler, bayram sabahında mezarlıklara akın ederek sevdiklerinin kabirleri başında dua etti. Abluka ve savaş nedeniyle kurbanlık hayvan bulmakta zorlanan Gazzeliler, yükselen fiyatlar yüzünden bayramın en temel ibadetlerinden birini yerine getiremedi. Yıkılmış evler, sessiz pazarlar ve mezarlıklardaki hüzün, Gazze’de bayramın yerini acının aldığını bir kez daha gösterdi.
Gazze Şeridi’nde Filistinliler, Kurban Bayramı’nı bu yıl da savaşın, yıkımın ve kayıpların gölgesinde karşıladı. İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılar ve abluka nedeniyle ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veren Gazzeliler, bayram sabahında mezarlıklara akın etti. Han Yunus başta olmak üzere birçok bölgede aileler, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yakınlarının mezarları başında Kur’an okuyup dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Bayram sevincinin yerini hüzün alırken, birçok aile kaybettikleri sevdikleri olmadan ilk bayramlarını geçirdiklerini söyledi. İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Ümmü Şükri es-Sufi, “Oğlum şehit oldu ve bu onsuz geçirdiğim ilk bayram. Her gün yeni acılar yaşanıyor, herkesin kalbi kırık” diyerek yaşadığı acıyı anlattı. Oğlu Ziyad Muhammed Ebu Ceriş’i yaklaşık 9 ay önce kaybeden Fayiz Ebu Ceriş ise saldırılardan sonra hayatlarının tamamen değiştiğini belirterek, “Sokaklarda yaşıyoruz, sığınacak evimiz yok” dedi. Kardeşini kaybeden bir başka Filistinli de “Onsuz bayramın hiçbir anlamı yok” sözleriyle yaşadığı hüznü dile getirdi.
KURBAN PAZARLARINDA HAYVAN YOK
Gazze’de bu yıl bayramın bir diğer acı yüzü ise kurbanlık hayvan sıkıntısı oldu. İsrail’in abluka nedeniyle canlı hayvan girişine izin vermemesi, çiftliklerin ve ahırların saldırılarda zarar görmesi nedeniyle hayvancılık sektörü çökme noktasına geldi. Pazarlarda kurbanlık sayısı azalırken fiyatlar da fahiş seviyelere yükseldi. Canlı hayvan satıcısı Kamil Ebu Mendil, insanların çoğunun pazara yalnızca kurbanlıkları görmek için geldiğini belirterek, “Satın alma güçleri yok” dedi. Filistinli Muhammed Hattab ise geçmişte birçok ailenin yerine getirebildiği kurban ibadetinin artık büyük çoğunluk için ulaşılamaz hale geldiğini söyledi. İsrail’in saldırıları ve abluka altında geçen bayramda Gazze’de mezarlıklar, yıkılmış evler ve sessiz pazarlar, bayram sevincinin yerini alan acının sembolü oldu.
Enkazın içinde saf tuttular
- İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli, Kurban Bayramı namazını yıkılan camilerin enkazlarında, sokaklarda ve çadır kamplarında eda etti. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda da binlerce kişi, camilerin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle sokaklarda ve enkaz alanlarında bayram namazı için bir araya geldi. İsrail'in saldırılarında evlerini kaybederek çadır kamplara sığınan Filistinliler, bayram sabahına tekbirler eşliğinde uyandı. Çadırların arasında kurulan küçük mescitlerde ve açık alanlarda saf tutan Filistinliler, savaşın ve ablukanın gölgesinde bayram namazını eda etti.
Aksa’da 140 bin kişi bayram namazı kıldı
- On binlerce Müslüman, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazını eda etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yaklaşık 140 bin kişi bayram namazını kıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün uzak mahalleleri ile İsrail'e bağlı Filistin kentlerinden Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinliler, Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram namazı öncesi Mescid-i Aksa'nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı, bazılarının ise girişine izin vermedi. İsrail, 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı 41 gün boyunca kapalı tutmuştu. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın işgal edildiği 1967'den bu yana ilk kez Mescid-i Aksa'da bu yıl Ramazan Bayramı namazı kılınamamıştı.