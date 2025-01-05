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Gazze’ye bir saldırı da Netflix’ten: Kore dizisinde İsrail oyunları

Gazze’ye bir saldırı da Netflix’ten: Kore dizisinde İsrail oyunları

Mahmud Hüdayi Uysal
23:595/01/2025, Pazar
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Güney Kore yapımı Netflix dizisi When The Phone Rings
Güney Kore yapımı Netflix dizisi When The Phone Rings

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımına desteği ve LGBT sapkınlığının propaganda merkezi olmasıyla bilinen dizi-film platformu Netflix, Güney Kore yapımı yeni dizisine akla ziyan sahneler ekledi. 'When The Phone Rings' adlı dizinin bir bölümünde, 'Paltima' olarak isimlendirilen bir 'terör oluşumu', 'Izmael' olarak isimlendirilen ülkeye saldırarak Güney Kore vatandaşlarını esir alıyor. Paltima ve Izmael'den kastın Filistin ve İsrail olmasıyla birlikte Filistin'in 'saldırgan', İsrail'in ise 'mazlum' olarak gösterilmesi milyonlarca vicdanlı insanın tepkisini çekti.

Terör devleti
İsrail'e apaçık desteğiyle bilinen Netflix,
yeni yayınladığı
Güney Kore yapımı 'When The Phone Rings'
adlı dizisinde Filistin'i 'terörist' olarak lanse edip
İsrail barbarlığını haklı çıkarma
girişiminde bulundu.
Diziyi izleyen ya da sosyal medyada mevzubahis sahneden haberdar olan
insanlar,
açıklaması mümkün olmayan bu duruma
büyük tepki gösterdi.

Filistin saldırgan, İsrail ise mazlum gösterildi

When The Phone Rings adlı Netflix dizisinin
dünya genelinde
infial oluşturan o sahnesinden bir kareyi görüyorsunuz.
Sahnede bir sunucu haber anlatımı yaparken şu ifadeleri kullanıyor:

"Izmael'e yönelik süregelen Paltima hava saldırıları..."

Netflix'in diziye bu sahneyi de eklemiş olması
birçok kişi tarafından
'soykırımcı İsrail'i aklamak'
olarak değerlendiriliyor.
Sosyal medyada
Netflix'e yönelik yeni boykot çağrıları
yapılırken, insanlardan, soykırımı desteklememek adına
farklı dizi-film platformlarına yönelmeleri
isteniyor.


#Netflix
#Filistin
#İsrail
#Güney Kore
#When The Phone Rings
#Propaganda
#Algı Operasyonu

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