Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Mülteciler ve Yerinden Edilmişler Topluluğu Koordinatörü Ahmed Bakkora, Baas Rejimi’nin çökmesinin mutluluğunu tarif edemediklerini söyledi. Bakkora, “Şu an hissettiğimiz duyguyu tarif etmek gerçekten imkânsız. 14 yıl sonra doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendi mahallemizi, okulumuzu yeniden görebilme umudu insana tarifsiz bir huzur veriyor. Artık gökyüzüne korkuyla bakmayacağız, üzerimize bombalar düşmeyecek inşallah” dedi. Yeni Şafak’a konuşan Bakkora, herkesin ülkesindeki yaraları sarmak için tüm gücüyle çalışacağını belirterek Önce Halep ardından da diğer Suriye şehirlerinde yaşananlar, en son Şam’ın özgürleşmesiyle sonuçlandı. Bugün Suriye halkı için baskıdan ve zulümden uzak, demokratik bir devlet kurma yönünde yeni umutlar var" diye konuştu.