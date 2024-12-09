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Gökyüzüne korkuyla bakmayacağız

Gökyüzüne korkuyla bakmayacağız

Aybike Eroğlu
04:009/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ahmed Bakkora
Ahmed Bakkora

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Mülteciler ve Yerinden Edilmişler Topluluğu Koordinatörü Ahmed Bakkora, Baas Rejimi’nin çökmesinin mutluluğunu tarif edemediklerini söyledi. Bakkora, “Şu an hissettiğimiz duyguyu tarif etmek gerçekten imkânsız. 14 yıl sonra doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendi mahallemizi, okulumuzu yeniden görebilme umudu insana tarifsiz bir huzur veriyor. Artık gökyüzüne korkuyla bakmayacağız, üzerimize bombalar düşmeyecek inşallah” dedi. Yeni Şafak’a konuşan Bakkora, herkesin ülkesindeki yaraları sarmak için tüm gücüyle çalışacağını belirterek Önce Halep ardından da diğer Suriye şehirlerinde yaşananlar, en son Şam’ın özgürleşmesiyle sonuçlandı. Bugün Suriye halkı için baskıdan ve zulümden uzak, demokratik bir devlet kurma yönünde yeni umutlar var" diye konuştu.


AİLELERE REHBERLİK YAPACAĞIZ

Gönüllü geri dönüşler kapsamında dönen ailelere destek vereceklerini anlatan Bakkora, “Eğitim, sağlık ve insani yardımların temin edilmesi yönünde hazırlıklar yapılıyor. Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler sürekli toplantılar düzenleyerek bu süreç için planlama yapıyor. Geri dönüş sürecini kolaylaştırmak için sınır kapılarında karşılama ofisleri oluşturulacak ve gelen ailelere rehberlik sağlanacak” diye konuştu.



#Suriye
#Muhalifler
#Ahmed Bakkora

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