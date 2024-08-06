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Dünya

Hamas'ın yeni lideri kim olacak? İzzet er-Rişk'ten önemli açıklama

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk "Bazı basın ve sosyal medya platformlarında hareketin başkanlığına belirli isimlerin atanması yönünde dolaşan haberler doğru değil" açıklamasında bulundu.

17:35 - 6/08/2024 Salı
AA
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk
Hamas Siyasi Büro Üyesi
İzzet er-Rişk
sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı yazılı açıklamada,
“Bazı basın ve sosyal medya platformlarında hareketin başkanlığına belirli isimlerin atanması yönünde dolaşan haberler doğru değil.”
ifadelerini kullandı.

İstişare sonuçları açıklanacak


Rişk, hareketin siyasi bürosunun yeni başkanının atanmasına ilişkin devam eden istişarelerin sonuçlarının, tamamlanır tamamlanmaz açıklanacağını vurguladı.


Son günlerde, Heniye'nin yerine Hamas'ın siyasi bürosunun başına yeni liderin getirildiğine ilişkin basın ve sosyal medya platformlarında haberler çıkmaya başlamıştı.


Hamas, 3 Ağustos'ta, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başladığını duyurmuştu.


Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.




#Hamas
#Filistin
#İran
#İsmail Heniyye
#israil
#İzzet er-Rişk
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