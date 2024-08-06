Hamas'ın yeni lideri kim olacak? İzzet er-Rişk'ten önemli açıklama

Siyonist İsrail, bugün yaptığı açıklamada Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif'in düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu. Hamas, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif'in ölüp ölmediğinin sadece Kassam Hareketi liderliği tarafından doğrulanabileceğini açıkladı.