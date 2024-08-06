Hamas'ın yeni lideri kim olacak? İzzet er-Rişk'ten önemli açıklama

İstişare sonuçları açıklanacak
Rişk, hareketin siyasi bürosunun yeni başkanının atanmasına ilişkin devam eden istişarelerin sonuçlarının, tamamlanır tamamlanmaz açıklanacağını vurguladı.
Son günlerde, Heniye'nin yerine Hamas'ın siyasi bürosunun başına yeni liderin getirildiğine ilişkin basın ve sosyal medya platformlarında haberler çıkmaya başlamıştı.
Hamas, 3 Ağustos'ta, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başladığını duyurmuştu.
Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.