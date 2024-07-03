Han Yunus'ta Gazzeli aileler bölgeyi terk ediyor

“Ebeveynler nereye gideceklerine nasıl karar veriyor; nereye gidilecek? Bu sabah itibariyle, Gazze'nin orta kesiminde, sahil yolu boyunca, kıyı şeridine, suyun geldiği yere kadar uzanan derme çatma barınakları görebilirsiniz. Buralar çoktan taşınmak zorunda kalmış ailelerle dolu. Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde hiçbir yer güvenli değil. Şimdiden ailelerin bu bölgeden uzaklaştığını görüyoruz. Sahada daha fazla kaos ve panik yayılıyor”