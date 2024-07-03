İsrail ve ABD iş birlikçileri organize etti: Yakılacak evleri tek tek gösterdiler

Kayseri’de taciz iddiasıyla başlayan olayların detayları tek tek ortaya çıkıyor. Kayseri polisi, taciz iddiası sonrası olayla ilgisi olmayan Suriyelilerin evlerini, iş yerlerini ve araçlarını ateşe veren şüphelilerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Taciz iddiasıyla birlikte harekete geçen bazı gruplar, hem sosyal medyada hem de saldırılarda aktif rol oynadı. Olayın duyulmasıyla birlikte sosyal medya hesaplarında bir hareketlilik yaşandı. Bazı gruplarda olay anlatıldıktan sonra baskın yapılacağı yazıldı. WhatsApp üzerinden haberleşen şüphelilerin, yazı ve ses kayıtlarında, levye, sopa, bıçak gibi silah getirin saldıracağız dedikleri öğrenildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olayın yaşanmasından kısa bir süre sonra 38 plakalı bir kamyonetin gece yarısı Suriyelilerin yaşadığı mahalleye saldırgan taşıdığı tespit edildi. Mahalle sakini tarafından çekilen görüntüye göre, arka caddeye gelen kamyonun içinden yaklaşık 15 kişi inerek, iş yerlerine, araçlara zarar vermeye başlıyor. Mahallenin başka bir tarafında ise, 60 plakalı bir Tofaş marka bir otomobil sürücüsünün, taşıdığı saldırganları Suriyelilerin yaşadığı bölgeye bırakarak, olayları izlediği belirtildi. Olayların ardından kamera kayıtlarında yapılan inceleme ile önce provokatörleri taşıyan kamyona, ardından da şoförü Z.Y.'ye ulaştı. Gözaltına alınan 19 yaşındaki kamyon şoförünün 'yaralama’, ‘tehdit’, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

İlk paylaşımlar İstanbul’dan

Sosyal medyadaki paylaşımları izleyen Siber Daire Başkanlığı, taciz ile ilgili ilk paylaşımların İstanbul’dan yapıldığını belirledi. Bu tespit üzerine hareke geçen İstanbul Siber Suçlara Mücadele ekipleri birçok hesabı tespit etti. Bazı hesapların İYİ Parti, bazı hesapların da CHP teşkilatı tarafından kullanıldığını belirledi. Olayı kışkırtan ve taciz görüntülerini paylaşan bazı isimler gözaltına alındı.

MİT ve Emniyet takipte

Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen olaylar hakkında gerekli müdahalelerin yapıldığını bildirdi. Kaynaklar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İçişleri Bakanlığı ve Emniyet güçlerinin hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde eş güdüm halinde yaşanan olayları takip ettiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyeceği de vurgulandı.Öte yandan Milli Savunma Bakanı Güler, Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimleri dikkatle izlediklerini söyledi. Güler, “Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri başarısız kılınacaktır” dedi.

Türkler de tehdit ediliyor

Olayların patlak verdiği Pazar akşamı pek çok bölgede Suriyeli komşularını korumak isteyen Türklerin de sokağa çıkarak provokasyonları yatıştırmaya çalıştığı ancak tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı öğrenildi. Provokasyonlar nedeniyle Kayseri genelinde bant daraltma uygulaması yapılıyor. Bu nedenle internette yavaşlık ve erişim sorunları yaşanıyor. Suriyeli ailelerin yoğun bir şekilde yaşadığı Melikgazi İlçesi’ndeki Danişmentgazi, Küçükmustafa, Osmanlı, Selçuklu ve Hürriyet mahallelerinde sessizlik hakim. Suriyeliler sokağa çıkmaya dahi korkuyor. İş yeri ve araçların ardından evlere de girilerek canlarına kast edilmesinden korkuyor.

285’İ SABIKALI 474 GÖZALTI: HIRSIZ DA VAR TACİZCİ DE

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'deki olaylar sonrası provokatif eylemlerde 474 kişinin gözaltına alındığını, bunların 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydı olduğunu bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınan şahıslardan 285'inin göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan adli kaydı olduğunu belirtti.

BAZILARI SUÇ MAKİNESİ

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre; gözaltına alınan kişilerden Bekir Altuntaş’ın uyuşturucu, tehdit, yağma, Ali Can’ın, tehdit, uyuşturucu imalatı, Erhan Yalçınsoy’un, çocuk alıkoyma, Salih Somuncu’nun ise, tehdit, reşit olmayanla cinsel ilişki, kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma, hırsızlık suçlarını işledikleri öğrenildi. Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 30 Haziran’da kentte yaşanan olaylarda 21 emniyet personeli ile 1 itfaiye erinin yaralandığını açıkladı.

Bütün sermayemi kaybettim

Olaylar Pazartesi akşamı da devam etti. Melikgazi’de Danişmentgazi ve Hunat mahalleleri başta olmak üzere pek çok yerde sokağa çıkan provokatörler, Suriyelilere ait ev, iş yeri ve araçlara saldırdı. Olaylar sırasında küçük iş aracı minibüsü ve otomobili ağır hasar alan 28 yaşındaki Taha İbrahim, “Ben parke döşemecisiyim. İçerisinde malzemelerim ve araç gereçlerimin bulunduğu arabama iş makineleri ve taşlarla saldırdılar. Tüm sermayem o saldırıda yok oldu. İki çocuğum var ve gece sabaha kadar uyuyamadılar” dedi. İbrahim, ailesine yönelik bir saldırıdan korktuğunu bu nedenle dışarı dahi çıkamadıklarını aktardı.

Komşusu korudu

İlk gece başlayan olaylarda aracı yakılmak istenen ancak Türk bir komşusu tarafından aracı korunmaya çalışılan Suriyeli bir aile ise bir sonraki gece evlerinde taşlı saldırının hedefi oldu. Mobilya üretimi yapan Suriyeli Ahmed E. pazar akşamı ailesiyle birlikte evlerinde otururken bulundukları sokaktan gelen sesleri duyarak dışarı çıktığını söyledi. Sokakların yangın yerine döndüğünü anlatan Ahmed E. şöyle konuştu: “Bir adam çakmak çıkarttı. ‘İlla yakacağım’ dedi. Türk komşum ‘Git buradan, bu benim arabam’ dedi. Gençler ‘Seni de arabayı da yakarız’ diye karşılık verdiler. Aracımın camlarını kırdılar. Sonraki gece de evimize taş atıldı. İki çocuğum korkudan sabaha kadar ağladı. Bugün de öğlen fırından ekmek almaya gittim. 3 tane genç yürüyordu. Bana bakarak ‘Eve gidip tabancayı alayım kafasına sıkayım’ dedi” şeklinde konuştu.

Çocuklar çok korkuyor

Pazartesi akşamı dükkanı saldırıya uğrayan ve güvenlik endişeleri nedeniyle ismini vermek istemeyen bir manav ise korkudan çocuklarının evden çıkamadığını ve korkudan yatamadığını belirterek; “Sabah geldim, gördüm. Kırdılar, iyi yakmamışlar. En azından malımı topladım. Bir de internetten görünce taşları, nasıl eve saldırdılar diye. İnanın uyku uyuyamadım. Yani ırkçılar varsa onlardan daha iyileri de var. Türk komşularımız, tanıdıklarımız hep aradılar, destek oldular” ifadelerini kullandı.

Türk Bayrağı bizim için de kutsal

Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa Suriye’deki olaylarla ilgili olarak “Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz ve bizim için kutsal ve önemlidir” dedi. Şamiye Cephesi Komutanı Ebul İz de “Devrimci halkımızı itidalli davranmaya ve meşru taleplerini barışçıl bir şekilde ifade etmeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.







